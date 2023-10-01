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خلال المؤتمر الصحفي.. الماحوزي يؤكد الجاهزية للرفاع

10/1/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬الجاهزية‭ ‬التام‭ ‬للفريق‭ ‬قبيل‭ ‬ملاقاة‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬مساء‭ ‬اليوم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬سارت‭ ‬وفقا‭ ‬للبرنامج‭ ‬المعدّ،‭ ‬وبأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الكبيرة‭ ‬المقدمة‭ ‬للفريق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬تواجد‭ ‬فيه‭ ‬الماحوزي‭ ‬بجانب‭ ‬اللاعب‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬وقال‭ ‬فيه‭: ‬ندرك‭ ‬بأن‭ ‬المباراة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الطرفين،‭ ‬ونحن‭ ‬نسعى‭ ‬لأن‭ ‬نقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬وأن‭ ‬نواصل‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬لاعبينا‭ ‬بأن‭ ‬يظهروا‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬المرتفع،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جماهيرنا‭ ‬الوفية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الخارجي،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الوضعية‭ ‬المثالية‭ ‬الملائمة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭: ‬لقد‭ ‬أنهينا‭ ‬التحضير‭ ‬والاستعداد‭ ‬للقاء،‭ ‬ونحترم‭ ‬فريق‭ ‬الزوراء‭ ‬كثيرا،‭ ‬وهدفنا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬في‭ ‬النسق‭ ‬التصاعدي،‭ ‬وأن‭ ‬نلعب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬ونشرّف‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬الفريق‭ ‬بالمساندة‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وجمهور‭ ‬السماوي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

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