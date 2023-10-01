خلال المؤتمر الصحفي.. الماحوزي يؤكد الجاهزية للرفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد المدرب الوطني هشام الماحوزي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع على الجاهزية التام للفريق قبيل ملاقاة الزوراء العراقي مساء اليوم، مشيرا إلى أن الاستعدادات لهذه المواجهة سارت وفقا للبرنامج المعدّ، وبأفضل صورة ممكنة في ظل الرعاية الكبيرة المقدمة للفريق من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي تواجد فيه الماحوزي بجانب اللاعب جاسم الشيخ، وقال فيه: ندرك بأن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، ونحن نسعى لأن نقدم أفضل ما لدينا، وأن نواصل البقاء على صدارة المجموعة، وكلنا ثقة في لاعبينا بأن يظهروا الأداء الفني المرتفع، ونتطلع إلى دعم جماهيرنا الوفية في هذا الاستحقاق الخارجي، معربا عن ثقته بأن يكون الفريق في الوضعية المثالية الملائمة.
ومن جانبه قال اللاعب جاسم الشيخ خلال المؤتمر: لقد أنهينا التحضير والاستعداد للقاء، ونحترم فريق الزوراء كثيرا، وهدفنا أن نواصل في النسق التصاعدي، وأن نلعب من أجل النقاط الثلاث، ونشرّف الوطن في هذه المهمة، متمنيا أن يحظى الفريق بالمساندة القوية من الجماهير البحرينية بشكل عام، وجمهور السماوي على وجه الخصوص.
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