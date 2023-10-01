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السماوي يختتم تحضيراته بالتدريب في ((ملعب المواجهة))

10/1/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

واختتم‭ ‬الرفاع‭ ‬البارحة‭ ‬تدريباته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬الفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬آخر‭ ‬تدريب‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المواجهة‭ ‬‮«‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سياقي‭ ‬الليلة‭ ‬عند‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء‭ ‬فريق‭ ‬الزوراء‭.‬

وشهد‭ ‬التدريب‭ ‬المسائي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مفتوحا‭ ‬فقط‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬أمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة،‭ ‬انضباطا‭ ‬عاليا‭ ‬من‭ ‬المجموعة،‭ ‬وتطبيق‭ ‬بعض‭ ‬الرسوم‭ ‬التكتيكية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الظهور‭ ‬بالأداء‭ ‬الفني‭ ‬البارز‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬العراقي،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬التدريب‭ ‬أيضا‭ ‬حضورا‭ ‬إداريا‭ ‬لافتا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الذين‭ ‬وفّروا‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬لممثلنا‭ ‬في‭ ‬الآسيوية‭.‬

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