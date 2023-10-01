السماوي يختتم تحضيراته بالتدريب في ((ملعب المواجهة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
واختتم الرفاع البارحة تدريباته بعد أن خاض الفريق بقيادة المدرب هشام الماحوزي آخر تدريب على ملعب المواجهة «ملعب مدينة خليفة الرياضية»، حيث سياقي الليلة عند التاسعة مساء فريق الزوراء.
وشهد التدريب المسائي الذي كان مفتوحا فقط لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام المختلفة، انضباطا عاليا من المجموعة، وتطبيق بعض الرسوم التكتيكية التي تم الاتفاق عليها، من أجل الظهور بالأداء الفني البارز أمام الفريق العراقي، وقد شهد التدريب أيضا حضورا إداريا لافتا من قبل أعضاء مجلس الإدارة الذين وفّروا كافة سبل الراحة لممثلنا في الآسيوية.
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