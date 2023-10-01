تدرّب البارحة على ملعب ((خليفة)) بمعنويات عالية:الرفاع يستضيف الزوراء العراقي وعينه على الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

التصوير‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان





يخوض‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ببطولة‭ ‬كاس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

وأنهى‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬تحضيراته‭ ‬الخاصة‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬المتمرس‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬الفريق‭ ‬البارحة‭ ‬تدريبه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول،‭ ‬وسط‭ ‬معنويات‭ ‬عالية،‭ ‬واستعدادات‭ ‬مثالية‭ ‬سبقت‭ ‬التحضير‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭ ‬القوية‭.‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬قد‭ ‬دخل‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬معسكرا‭ ‬خاصا‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬الهيلتون‭ ‬جاردن‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬التركيز،‭ ‬وزيادة‭ ‬جرعة‭ ‬التحضيرات‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الذهنية،‭ ‬وإبعاد‭ ‬اللاعبين‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬الضغوط‭ ‬والمؤثرات‭ ‬المحيطة،‭ ‬وقد‭ ‬وفّر‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬للمجموعة،‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬المنتظر،‭ ‬وتشريف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬المهم‭ ‬خارجيا،‭ ‬وبلوغ‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬التميز‭ ‬والنجاح‭ ‬فيه‭.‬

وكان‭ ‬الرفاع‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بالمسابقة‭ ‬الآسيوية‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تصدّر‭ ‬مجموعته‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬أيضا‭ ‬بجانب‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي،‭ ‬فريق‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬وهو‭ ‬ثالث‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬سيواجهها‭ ‬السماوي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬بالجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬الفريق‭ ‬عطاءه‭ ‬الفني‭ ‬اللافت‭ ‬امتدادا‭ ‬للجولة‭ ‬السابقة،‭ ‬ويضع‭ ‬نصب‭ ‬عينه‭ ‬الفوز‭ ‬للاقتراب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬القادم‭.‬