تدرّب البارحة على ملعب ((خليفة)) بمعنويات عالية:الرفاع يستضيف الزوراء العراقي وعينه على الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
التصوير - محمد سرحان
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع مساء اليوم الإثنين مباراته الثانية ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عندما يواجه فريق الزوراء العراقي على ملعب مدينة خليفة الرياضية عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية.
وأنهى ممثل الوطن فريق الرفاع تحضيراته الخاصة لهذه المباراة المرتقبة أمام فريق الزوراء العراقي المتمرس في المسابقة الآسيوية، بعد أن خاض الفريق البارحة تدريبه الأخير على ملعب المباراة بقيادة المدرب الوطني هشام الماحوزي المدير الفني للفريق الأول، وسط معنويات عالية، واستعدادات مثالية سبقت التحضير لهذه المباراة القوية.
وكان فريق الرفاع قد دخل قبل يومين معسكرا خاصا في فندق «الهيلتون جاردن» بهدف التركيز، وزيادة جرعة التحضيرات وخصوصا من الناحية الذهنية، وإبعاد اللاعبين عن كافة الضغوط والمؤثرات المحيطة، وقد وفّر مجلس الإدارة برئاسة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة كافة الظروف المناسبة للمجموعة، بهدف تقديم الأداء الفني المنتظر، وتشريف البحرين في هذا الاستحقاق المهم خارجيا، وبلوغ أقصى درجات التميز والنجاح فيه.
وكان الرفاع قد فاز في الجولة الافتتاحية بالمسابقة الآسيوية بهدفين نظيفين على حساب فريق النجمة اللبناني، ونجح في تصدّر مجموعته التي يتواجد فيها أيضا بجانب الزوراء العراقي، فريق العربي الكويتي وهو ثالث الأندية التي سيواجهها السماوي في شهر أكتوبر الحالي وتحديدا في يوم 23 من الشهر بالجولة الثالثة، ومن المؤمل أن يواصل الفريق عطاءه الفني اللافت امتدادا للجولة السابقة، ويضع نصب عينه الفوز للاقتراب أكثر من التأهل للدور القادم.
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