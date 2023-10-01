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السوبر السلاوي بتاريخ 19 أكتوبر

10/1/2023 7:20:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أجرى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تغييرا‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬إقامة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬موعدها‭ ‬السابق‭ ‬21‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الصالة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭.‬

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