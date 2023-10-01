السوبر السلاوي بتاريخ 19 أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أجرى الاتحاد البحريني لكرة السلة تغييرا على موعد إقامة المباراة النهائية على كأس السوبر بين فريقي المنامة والمحرق حيث ستقام يوم الخميس 19 أكتوبر على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى في تمام الساعة الثامنة مساءً، بدلاً من موعدها السابق 21 أكتوبر، يذكر أن السوبر المصري بين الأهلي والزمالك سيقام في البحرين على نفس الصالة في 20 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.
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