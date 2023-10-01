المحرق يطلب ((تشيزم)) و((شكرالله))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فتح‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬خط‭ ‬الاتصال‭ ‬مع‭ ‬بعثة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬المتواجدة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022،‭ ‬واستفسر‭ ‬عن‭ ‬امكانية‭ ‬الاستعانة‭ ‬باللاعب‭ ‬علي‭ ‬شكرالله‭ ‬والأمريكي‭ ‬واين‭ ‬تشيزم‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بنظام‭ ‬اخراج‭ ‬المغلوب،‭ ‬وبالتالي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الفوز‭ ‬يواصل،‭ ‬وعند‭ ‬الخسارة‭ ‬يودع‭.‬

ويشارك‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬بنسختها‭ ‬35‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وقد‭ ‬خسر‭ ‬مؤخرا‭ ‬جهود‭ ‬محترفه‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الودي‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭.‬

ويسعى‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬البديل‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ولذلك‭ ‬توجهت‭ ‬الأنظار‭ ‬نحو‭ ‬واين‭ ‬تشيزم‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬لسنوات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ويعرف‭ ‬اللاعبين‭ ‬جيدا‭ ‬ومستواه‭ ‬معروف‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬جان،‭ ‬كما‭ ‬يحاول‭ ‬المحرق‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬لاعبه‭ ‬علي‭ ‬شكرالله‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباطه‭ ‬بالمنتخب‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أان‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬لكون‭ ‬مجموعته‭ ‬فيها‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬فقط،‭ ‬وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬يتأهل‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬الى‭ ‬الرابع‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يضع‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬بنظام‭ ‬اخراج‭ ‬المغلوب،‭ ‬حيث‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬اكتمال‭ ‬صفوفه‭ ‬بانضمام‭ ‬تشيزم‭ ‬وشكرالله‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمنافسة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬بإمكان‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬تسجيل‭ ‬اللاعبين‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وينتظر‭ ‬المحرق‭ ‬الان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬ولجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬لتسجيل‭ ‬اللاعبين‭ ‬وانتظار‭ ‬التحاقهما‭ ‬لاحقا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭.‬