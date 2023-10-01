المحرق يطلب ((تشيزم)) و((شكرالله))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتح نادي المحرق خط الاتصال مع بعثة منتخبنا الوطني لكرة السلة المتواجدة حاليا في الصين ضمن دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022، واستفسر عن امكانية الاستعانة باللاعب علي شكرالله والأمريكي واين تشيزم بعد انتهاء مشاركة منتخبنا في الدورة، علما أن منتخبنا يواجه اليوم الاثنين كوريا الجنوبية بنظام اخراج المغلوب، وبالتالي في حال الفوز يواصل، وعند الخسارة يودع.
ويشارك فريق المحرق حاليا في البطولة العربية للأندية بنسختها 35 المقامة في دولة قطر خلال الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر، وقد خسر مؤخرا جهود محترفه الأمريكي تايلور ويلكرسون بعد تعرضه للإصابة في اللقاء الودي أمام فريق السيب العماني.
ويسعى المحرق الى توفير البديل في أسرع وقت ولذلك توجهت الأنظار نحو واين تشيزم الذي يلعب لسنوات في البحرين ويعرف اللاعبين جيدا ومستواه معروف بالنسبة للجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد جان، كما يحاول المحرق الاستفادة من خدمات لاعبه علي شكرالله الذي غاب عن الفريق بسبب ارتباطه بالمنتخب. الجدير بالذكر أان فريق المحرق ضمن التأهل للدور الثاني لكون مجموعته فيها أربعة أندية فقط، وبحسب نظام البطولة يتأهل من الأول الى الرابع الى الدور الثاني، وبالتالي يضع تركيزه على الدور الثاني الذي ينطلق في 8 أكتوبر بنظام اخراج المغلوب، حيث يعول على اكتمال صفوفه بانضمام تشيزم وشكرالله على أمل التأهل إلى الأدوار المتقدمة والمنافسة.
الجدير بالذكر ان بإمكان نادي المحرق تسجيل اللاعبين حتى قبل انطلاق أول مباراة له في البطولة، وينتظر المحرق الان الحصول على الموافقة من اتحاد السلة ولجنة المنتخبات لتسجيل اللاعبين وانتظار التحاقهما لاحقا بعد انتهاء مشاركة المنتخب.
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