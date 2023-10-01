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اليوم 6 مباريات على صالتين

10/1/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقام‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬تلعب‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬والأهلي‭ ‬القطري‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬ظهرا،‭ ‬تليها‭ ‬مباراة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬المصري‭ ‬واتحاد‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬وعند‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬يلتقي‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بمنافسه‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬وعلى‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬تقام‭ ‬أيضا‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬دجلة‭ ‬الجامعة‭ ‬العراقي‭ ‬ومجد‭ ‬طنجة‭ ‬المغربي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬ظهرا،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬الرابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬لقاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الليبي‭ ‬والأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬ثم‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬وحدة‭ ‬صنعاء‭ ‬اليمني‭ ‬وسلا‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءَ،‭ ‬وستكون‭ ‬المباريات‭ ‬منقولة‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬دبي‭ ‬الرياضية‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

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