اليوم 6 مباريات على صالتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقام اليوم الإثنين 6 مباريات ضمن منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة، على صالة نادي الغرافة تلعب ثلاث مباريات تجمع الأولى بين السيب العماني والأهلي القطري عند الساعة الثانية ظهرا، تليها مباراة الاتحاد السكندري المصري واتحاد الجزائر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، وعند السابعة مساء يلتقي ممثل الوطن نادي المحرق بمنافسه الكويت الكويتي، وعلى صالة نادي الريان تقام أيضا ثلاث مباريات تجمع الأولى بين فريقي دجلة الجامعة العراقي ومجد طنجة المغربي عند الساعة الثانية ظهرا، وتليها عند الرابعة والنصف مساء لقاء الاتحاد الليبي والأهلي المصري، ثم تقام مباراة وحدة صنعاء اليمني وسلا المغربي في تمام الساعة السابعة مساءَ، وستكون المباريات منقولة على قنوات دبي الرياضية موقع الاتحاد العربي لكرة السلة.
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