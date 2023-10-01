الأندية المصرية واللبنانية الأكثر تتويجا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت البطولة العربية للأندية في كرة السلة في عام 1978 في العاصمة السورية دمشق وقد حقق نادي الجلاء السوري لقب النسخة الأولى، واستمرت البطولة منذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا، حيث اقيمت 34 بطولة، كان آخرها البطولة التي أقيمت في دولة الكويت عام 2022 وفاز نادي الكويت الكويتي باللقب لأول مرة في تاريخه، وبالنظر إلى سجل الأبطال نجد أن السيطرة والتفوق للأندية المصرية التي حققت اللقب 11 مرة موزعة على نادي الاتحاد السكندري 7 بطولات، الجزيرة المصري 3 بطولات، الأهلي المصري (بطولة)، وتأتي الأندية اللبنانية ثانيا ب 8 بطولات منها الرياضي اللبناني 5 بطولات، الحكمة اللبناني بطولتان، هومنتمن اللبناني (بطولة)، وتحتل الأندية التونسية المركز الثالث بثلاثة ألقاب، اثنين للنجم الساحلي وواحد للملعب التونسي، وحقق العراق اللقب مرتين عبر نادي الرشيد، وسوريا لديها لقبان، الجلاء والاتحاد لكل منهما لقب واحد، فيما حققت بعض الأندية لقب واحد وهي الاتحاد السعودي، الشارقة الإماراتي، اتحاد البناء الجزائري، زين الأردني، الكويت الكويتي، الريان القطري.
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