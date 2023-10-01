الأندية المصرية واللبنانية الأكثر تتويجا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬دمشق‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬نادي‭ ‬الجلاء‭ ‬السوري‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى،‭ ‬واستمرت‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬الى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا،‭ ‬حيث‭ ‬اقيمت‭ ‬34‭ ‬بطولة،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وفاز‭ ‬نادي‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬باللقب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬الأبطال‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬السيطرة‭ ‬والتفوق‭ ‬للأندية‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬اللقب‭ ‬11‭ ‬مرة‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬7‭ ‬بطولات،‭ ‬الجزيرة‭ ‬المصري‭ ‬3‭ ‬بطولات،‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ (‬بطولة‭)‬،‭ ‬وتأتي‭ ‬الأندية‭ ‬اللبنانية‭ ‬ثانيا‭ ‬ب‭ ‬8‭ ‬بطولات‭ ‬منها‭ ‬الرياضي‭ ‬اللبناني‭ ‬5‭ ‬بطولات،‭ ‬الحكمة‭ ‬اللبناني‭ ‬بطولتان،‭ ‬هومنتمن‭ ‬اللبناني‭ (‬بطولة‭)‬،‭ ‬وتحتل‭ ‬الأندية‭ ‬التونسية‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب،‭ ‬اثنين‭ ‬للنجم‭ ‬الساحلي‭ ‬وواحد‭ ‬للملعب‭ ‬التونسي،‭ ‬وحقق‭ ‬العراق‭ ‬اللقب‭ ‬مرتين‭ ‬عبر‭ ‬نادي‭ ‬الرشيد،‭ ‬وسوريا‭ ‬لديها‭ ‬لقبان،‭ ‬الجلاء‭ ‬والاتحاد‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬لقب‭ ‬واحد،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬لقب‭ ‬واحد‭ ‬وهي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي،‭ ‬اتحاد‭ ‬البناء‭ ‬الجزائري،‭ ‬زين‭ ‬الأردني،‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭.‬