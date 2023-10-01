بمحترف واحد يفتتح مشواره في البطولة العربيةالمحرق يصطدم بحامل اللقب ((الكويت الكويتي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





يفتتح‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ‭ ‬35‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬ناديا‭ ‬يمثلون‭ ‬13‭ ‬دولة،‭ ‬وستكون‭ ‬البداية‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬للمحرق‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءَ‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويتطلع‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬مشرف‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وتبدو‭ ‬ظروف‭ ‬المحرق‭ ‬صعبة‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬السيب‭ ‬العماني،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيشارك‭ ‬المحرق‭ ‬بمحترف‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الترشيحات‭ ‬تنصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المنافس‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزا‭ ‬مريحا،‭ ‬ويعد‭ ‬الفريق‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬للمنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأسماء‭ ‬الموجودة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬والمحترفين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معهم،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬وثاني‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬

ويقود‭ ‬المحرق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ويساعده‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أيمن‭ ‬حمزة‭ ‬وجاسم‭ ‬محمد‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬المتوقعة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬سلمان‭ ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬وعلي‭ ‬ربيعة‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬والأمريكي‭ ‬جوليس‭ ‬كولز‭.‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬وبدأ‭ ‬تدريباته‭ ‬الصباحية‭ ‬والمسائية‭ ‬وخاض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬السبت‮

‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬بنتيجة‭ ‬63‭/‬86،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬للمواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستصدمه‭ ‬بحامل‭ ‬اللقب‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بطل‭ ‬الخليج‭ ‬وصيف‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬‮

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وقد‭ ‬تعاقد‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬أجنبيين‭ ‬هما‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬وجوليس‭ ‬كولز،‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬الأول‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬لوائح‭ ‬البطولة‭ ‬تسمح‭ ‬بتسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬أجانب‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتعاقدات‭ ‬المحلية‭ ‬فلم‭ ‬يتمكن‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬ضم‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬جديد‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬مفاوضاته‭ ‬ومحاولاته‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬واللاعبين،‭ ‬ولذلك‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أهداف‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬واقعية‭ ‬وهي‭ ‬الاستفادة‭ ‬والاحتكاك‭ ‬والإعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭)‬‮

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وكانت‭ ‬القرعة‭ ‬قد‭ ‬أوقعت‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬وقطر‭ ‬القطري‭ ‬وخدمات‭ ‬البريج‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وتم‭ ‬تقسيم‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬وعددهم‭ ‬18‭ ‬فريقا‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات،‭ ‬وتقام‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬صالتين‭ ‬وهما‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬وصالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬بمعدل‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

ويلعب‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬4‭ ‬أكتوبر‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬خدمات‭ ‬البريج‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ويخوض‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬قطر‭ ‬القطري‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءَ،‭ ‬ويلعب‭ ‬المحرق‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭.‬‮

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وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬تتأهل‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬ونظرا‭ ‬لوجود‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬فقط‭ ‬فإن‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬ولكن‭ ‬ينبغي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬ترتيبا‭ ‬متقدما‭ ‬لكي‭ ‬يتجنب‭ ‬الفرق‭ ‬المرشحة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أدوار‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬