بمحترف واحد يفتتح مشواره في البطولة العربيةالمحرق يصطدم بحامل اللقب ((الكويت الكويتي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يفتتح ممثل الوطن فريق المحرق اليوم الإثنين مشواره في البطولة العربية للأندية لكرة السلة بنسختها الـ 35 التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر بمشاركة 18 ناديا يمثلون 13 دولة، وستكون البداية صعبة جدا للمحرق حيث سيواجه فريق الكويت الكويتي حامل اللقب في تمام الساعة السابعة مساءَ بتوقيت مملكة البحرين.
ويتطلع المحرق إلى تقديم مستوى مشرف أمام فريق الكويت الكويتي بطل النسخة الماضية التي أقيمت في دولة الكويت عام 2022، وتبدو ظروف المحرق صعبة وخصوصا بعد إصابة المحترف الأمريكي تايلور ويلكرسون في المباراة الودية الأخيرة أمام السيب العماني، وبالتالي سيشارك المحرق بمحترف واحد فقط، ما يعني أن جميع الترشيحات تنصب في صالح المنافس لتحقيق فوزا مريحا، ويعد الفريق الكويتي من المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب في ظل الأسماء الموجودة من نجوم المنتخب الكويتي والمحترفين الذين تم التعاقد معهم، يضاف إلى ذلك أن فريق الكويت حقق لقب بطولة الخليج وثاني غرب آسيا.
ويقود المحرق المدرب الوطني أحمد جان ويساعده كل من أيمن حمزة وجاسم محمد وتضم تشكيلته المتوقعة كلا من حسين سلمان وبدر عبدالله جاسم وعلي ربيعة ومحمد ناصر والأمريكي جوليس كولز.
وكان فريق المحرق قد وصل قبل ثلاثة أيام إلى الدوحة وبدأ تدريباته الصباحية والمسائية وخاض مباراة ودية السبت
أمام فريق السيب العماني فاز فيها بنتيجة 63/86، وذلك استعدادا للمواجهة الأولى الصعبة في البطولة التي ستصدمه بحامل اللقب فريق الكويت الكويتي بطل الخليج وصيف غرب آسيا.
وقد تعاقد المحرق مع محترفين أجنبيين هما تايلور ويلكرسون وجوليس كولز، لكنه خسر الأول بسبب الإصابة، يذكر أن لوائح البطولة تسمح بتسجيل ثلاثة لاعبين أجانب على أن يكون اثنان منهم فقط في الملعب، أما بالنسبة للتعاقدات المحلية فلم يتمكن المحرق من ضم أي لاعب جديد بالرغم من مفاوضاته ومحاولاته مع عدد من الأندية المحلية واللاعبين، ولذلك قد تكون أهداف المحرق من هذه المشاركة واقعية وهي الاستفادة والاحتكاك والإعداد للمشاركة القادمة في دوري غرب آسيا (السوبر ليغ)
وكانت القرعة قد أوقعت فريق المحرق ممثل الوطن في المجموعة الأولى التي تضم الكويت الكويتي وقطر القطري وخدمات البريج الفلسطيني.
وتم تقسيم الفرق المشاركة وعددهم 18 فريقا إلى أربع مجموعات، وتقام المباريات على صالتين وهما صالة نادي الريان وصالة نادي الغرافة بمعدل 6 مباريات في اليوم خلال الدور التمهيدي.
ويلعب فريق المحرق مباراته الثانية يوم الأربعاء 4 أكتوبر عند الساعة الرابعة حينما يواجه فريق خدمات البريج الفلسطيني، ويخوض المباراة الثالثة في يوم الجمعة 6 أكتوبر بمواجهة فريق قطر القطري عند الساعة السابعة مساءَ، ويلعب المحرق جميع مبارياته على صالة نادي الغرافة.
وبحسب نظام البطولة تتأهل أربعة أندية من كل مجموعة إلى دور الـ16، ونظرا لوجود المحرق في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه ثلاثة أندية فقط فإن المحرق ضمن التأهل إلى الدور الثاني، ولكن ينبغي عليه أن يحقق ترتيبا متقدما لكي يتجنب الفرق المرشحة في الدور الثاني على أمل الوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة.
MENAFN01102023000055011008ID1107172344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.