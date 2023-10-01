Monday, 02 October 2023 06:36 GMT

بمحترف واحد يفتتح مشواره في البطولة العربيةالمحرق يصطدم بحامل اللقب ((الكويت الكويتي))

10/1/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


يفتتح‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ‭ ‬35‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬ناديا‭ ‬يمثلون‭ ‬13‭ ‬دولة،‭ ‬وستكون‭ ‬البداية‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬للمحرق‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءَ‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويتطلع‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬مشرف‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وتبدو‭ ‬ظروف‭ ‬المحرق‭ ‬صعبة‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬السيب‭ ‬العماني،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيشارك‭ ‬المحرق‭ ‬بمحترف‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الترشيحات‭ ‬تنصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المنافس‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزا‭ ‬مريحا،‭ ‬ويعد‭ ‬الفريق‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬للمنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأسماء‭ ‬الموجودة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬والمحترفين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معهم،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬وثاني‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬

ويقود‭ ‬المحرق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ويساعده‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أيمن‭ ‬حمزة‭ ‬وجاسم‭ ‬محمد‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬المتوقعة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬سلمان‭ ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬وعلي‭ ‬ربيعة‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬والأمريكي‭ ‬جوليس‭ ‬كولز‭.‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬وبدأ‭ ‬تدريباته‭ ‬الصباحية‭ ‬والمسائية‭ ‬وخاض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬السبت‮
‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬بنتيجة‭ ‬63‭/‬86،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬للمواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستصدمه‭ ‬بحامل‭ ‬اللقب‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بطل‭ ‬الخليج‭ ‬وصيف‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬‮

وقد‭ ‬تعاقد‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬أجنبيين‭ ‬هما‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬وجوليس‭ ‬كولز،‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬الأول‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬لوائح‭ ‬البطولة‭ ‬تسمح‭ ‬بتسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬أجانب‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتعاقدات‭ ‬المحلية‭ ‬فلم‭ ‬يتمكن‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬ضم‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬جديد‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬مفاوضاته‭ ‬ومحاولاته‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬واللاعبين،‭ ‬ولذلك‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أهداف‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬واقعية‭ ‬وهي‭ ‬الاستفادة‭ ‬والاحتكاك‭ ‬والإعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭)‬‮

وكانت‭ ‬القرعة‭ ‬قد‭ ‬أوقعت‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬وقطر‭ ‬القطري‭ ‬وخدمات‭ ‬البريج‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وتم‭ ‬تقسيم‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬وعددهم‭ ‬18‭ ‬فريقا‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات،‭ ‬وتقام‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬صالتين‭ ‬وهما‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬وصالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬بمعدل‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

ويلعب‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬4‭ ‬أكتوبر‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬خدمات‭ ‬البريج‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ويخوض‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬قطر‭ ‬القطري‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءَ،‭ ‬ويلعب‭ ‬المحرق‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭.‬‮

وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬تتأهل‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬ونظرا‭ ‬لوجود‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬فقط‭ ‬فإن‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬ولكن‭ ‬ينبغي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬ترتيبا‭ ‬متقدما‭ ‬لكي‭ ‬يتجنب‭ ‬الفرق‭ ‬المرشحة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أدوار‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

MENAFN01102023000055011008ID1107172344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث