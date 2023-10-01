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مصر.. وزير النقل يكشف عن مشروع تاريخي

10/1/2023 7:14:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير اليوم الأحد، عن مشروع ستشهده منطقة أبو سمبل لأول مرة في تاريخها.

وفي التفاصيل، أوضح كامل الوزير خلال حديثه في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أنه جرى التخطيط لإنشاء 3 خطوط لشبكة القطار الكهربائي السريع تربط كل مصر ببعضها، إذ ستربط البحرين الأبيض والأحمر، شمال وجنوب مصر، وكل مناطق الصناعة والزراعة بعضها ببعض.
وأضاف الوزير: "القطار الكهربائي السريع سيدخل منطقة أبو سمبل، وهذه هي المرة الأولى التي يدخلها قطار في تاريخها، إذ كان يذهب السياح إلى هناك بالطائرة ويغادرونها في اليوم نفسه، وهذا القطار سيمر بكل محافظات الصعيد".

وأشار وزير النقل إلى أن القطار الإقليمي الأول في مصر موجود في القاهرة ووصل إلى الإسكندرية ويتنقل في أرض المعارض بالتجمع الخامس وسيراه كل المصريين في 5 نوفمبر المقبل، مضيفا: "بدأنا بالقطار الإقليمي الذي سيمر بكل المراكز وليس القطار السريع".

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