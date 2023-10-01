Monday, 02 October 2023 06:36 GMT

بايدن: نتوقع من الكونغرس مشروع قانون منفصلا لمساعدة أوكرانيا

10/1/2023 7:14:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد، أن دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت كما توقع طرح الكونغرس مشروع قانون منفصلاً بشأن مد كييف بالمساعدات.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "لن نتراجع عن دعم أوكرانيا عقب التوقيع على مشروع قانون تمويل مؤقت، نتوقع من الكونغرس طرح مشروع قانون منفصل بشأن مساعدة أوكرانيا بعد توقيع مشروع قانون التمويل المؤقت دون أن يتضمن مساعدات لكييف".
وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لم يتبق لها سوى "قليل من الوقت" لكي تمرر في الكونغرس المصادقة على مشروع قانون جديد بشأن أوكرانيا، معلنا عن "شعور بملحاحيته الشديدة".
وقبل ذلك بيوم، وقع بايدن على قانون أقره الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر المقبل.

MENAFN01102023000208011052ID1107172324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث