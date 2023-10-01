الأرصاد تكشف عن المناطق التي ستشهد امطار يومي الاثنين والثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قالت إدارة الارصاد الجوية إن يوم الاثنين نهاراً: من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الاجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
التحذيرات ليوم الاثنين:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.
أما يوم الثلاثاء نهاراً: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات ليوم الثلاثاء:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
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