الأرصاد تكشف عن المناطق التي ستشهد امطار يومي الاثنين والثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت إدارة الارصاد الجوية إن يوم الاثنين نهاراً: من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الاجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

التحذيرات ليوم الاثنين:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

أما يوم الثلاثاء نهاراً: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم الثلاثاء:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

