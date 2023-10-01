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رئيس الوزراء البولندي يدعو زيلينسكي لعدم نسيان اللاجئين الأوكرانيين في بولندا

10/1/2023 7:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لعدم نسيان أن بولندا قبلت مليوني لاجئ أوكراني.
وقال مورافيتسكي في مؤتمر حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا: "قبلت بولندا عدة ملايين من الأوكرانيين. البولنديون هم من قبلوا الأوكرانيين، ونحن أكثر من ساعد أوكرانيا فيما أراد الألمان إرسال 5 آلاف خوذة إلى كييف المحاصرة، يجب على زيلينسكي ألا ينسى ذلك الموقف".
كما أشار مورافيتسكي إلى أن كييف تطمح إلى تعزيز علاقاتها مع برلين، ووفقا له "يعتقد زيلينسكي أنه سيكون له تحالف وثيق مع ألمانيا"، مؤكدا أن "برلين ستحاول دائما التفاوض مع موسكو".
ووفقا لمصادر مختلفة، يعيش حاليا حوالي مليون ونصف لاجئ أوكراني في بولندا.
ومنذ مارس 2023، فرضت السلطات البولندية على اللاجئين الأوكرانيين الذين قضوا في البلاد أكثر من 180 يوما، دفع 75% من تكلفة سكنهم.

روسيا اليوم

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