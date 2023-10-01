رئيس الوزراء البولندي يدعو زيلينسكي لعدم نسيان اللاجئين الأوكرانيين في بولندا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لعدم نسيان أن بولندا قبلت مليوني لاجئ أوكراني.
وقال مورافيتسكي في مؤتمر حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا: "قبلت بولندا عدة ملايين من الأوكرانيين. البولنديون هم من قبلوا الأوكرانيين، ونحن أكثر من ساعد أوكرانيا فيما أراد الألمان إرسال 5 آلاف خوذة إلى كييف المحاصرة، يجب على زيلينسكي ألا ينسى ذلك الموقف".
كما أشار مورافيتسكي إلى أن كييف تطمح إلى تعزيز علاقاتها مع برلين، ووفقا له "يعتقد زيلينسكي أنه سيكون له تحالف وثيق مع ألمانيا"، مؤكدا أن "برلين ستحاول دائما التفاوض مع موسكو".
ووفقا لمصادر مختلفة، يعيش حاليا حوالي مليون ونصف لاجئ أوكراني في بولندا.
ومنذ مارس 2023، فرضت السلطات البولندية على اللاجئين الأوكرانيين الذين قضوا في البلاد أكثر من 180 يوما، دفع 75% من تكلفة سكنهم.
روسيا اليوم
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