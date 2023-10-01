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وزير الداخلية: كل شاحنة تدخل من سوريا نفترض أنها تحمل مخدرات

10/1/2023 7:14:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، إن 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدّة للتصدير للخارج، مشيرا إلى أن الخليج العربي أحد الوجهات الرئيسة للمخدرات التي تدخل من سوريا إلى الأردن.
وأضاف في حديثه للتلفزيون الأردني أنه لا يوجد تعريف محدد للممر والمقر للمخدرات.
وفي حديثه عن العام الحالي قال الفراية: "هنالك زيادة في قضايا المخدرات، والترويج والاتجار والتي زادت بنسبة 34% وقضايا التعاطي زادت بنسبة 16% وهناك زيادة بقضايا المخدرات عموما بنسبة 22%".
ولفت إلى أن قضايا المخدرات المسجلة خلال العام الحالي 2023 حوالي 16 ألف قضية.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت حملات نوعية ومدروسة على تجار المخدرات.
وقال: "نفذنا حملات أمنية في مناطق بعيدة وفي مناطق معروفة بتجارة المخدرات وتم ضبط كميات كبيرة وأعداد كبيرة من الأشخاص المتورطين في المخدرات".
وتابع: "في عام 2023 لدينا 24 ألف شخص تم ضبطهم في قضايا تتعلق بالمخدرات، وهذا رقم مهول".
"سيارات وشاحنات بنمر سعودية وإماراتية تضبط وهي متجهة لدول الخليج العربي ومحملة بأكثر من مليون حبة كبتاغون" وفق الفراية.
وشدد الفراية على أهمية وجود تشريع رادع وأحكام قاسية يأخذها تجار المخدرات.
ولفت إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لازدياد المخدرات في الأردن هو الوضع في سوريا والأزمة السورية التي ألقت بظلالها على الحدود الشمالية.

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