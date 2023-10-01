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مجلس الأعمال السوري الصيني يبحث تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

10/1/2023 7:14:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحث مجلس الأعمال السوري الصيني خلال اجتماعه اليوم الأحد، تطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأكد رئيس المجلس المهندس محمد حمشو أن "دور المجلس يتجسد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا والصين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع المنتج السوري على دخول الأسواق الصينية عن طريق وضع خطة وآلية عمل للصادرات السورية"، بحسب الوكالة.
ولفت حمشو إلى أن أبرزها يتمثل بعمليات النقل وتحويل الأموال بسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، مبيناً أن هذا الاجتماع كان لمناقشة هذه العقبات ووضع خطة عمل مع مدة زمنية مناسبة ومناقشتها مع الحكومة والسفارة الصينية بدمشق.

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