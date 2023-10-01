مجلس الأعمال السوري الصيني يبحث تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- بحث مجلس الأعمال السوري الصيني خلال اجتماعه اليوم الأحد، تطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأكد رئيس المجلس المهندس محمد حمشو أن "دور المجلس يتجسد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا والصين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع المنتج السوري على دخول الأسواق الصينية عن طريق وضع خطة وآلية عمل للصادرات السورية"، بحسب الوكالة.
ولفت حمشو إلى أن أبرزها يتمثل بعمليات النقل وتحويل الأموال بسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، مبيناً أن هذا الاجتماع كان لمناقشة هذه العقبات ووضع خطة عمل مع مدة زمنية مناسبة ومناقشتها مع الحكومة والسفارة الصينية بدمشق.
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