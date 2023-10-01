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الداخلية التركية تصدر بيانا بشأن منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة

10/1/2023 7:14:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-أصدرت وزارة الداخلية التركية مساء اليوم الأحد بشأن منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف المديرية العامة للأمن في الوزارة بالعاصمة أنقرة صباحاً.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيانها: "خلال الفحص والتحقيقات، تم التعرف على أحد الإرهابيين، وتبين أنه عضو في منظمة حزب العمال الكردستاني"
وأضاف البيان: "ولا تزال التحقيقات مستمرة، للتعرف على هوية الإرهابي الآخر".
هذا وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.
وقال الحزب الذي تصنفه تركيا ودول غربية "إرهابيا" لوكالة "ايه ان اف" القريبة من الحركة الكردية إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

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