الداخلية التركية تصدر بيانا بشأن منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري-أصدرت وزارة الداخلية التركية مساء اليوم الأحد بشأن منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف المديرية العامة للأمن في الوزارة بالعاصمة أنقرة صباحاً.
وقالت وزارة الداخلية التركية في بيانها: "خلال الفحص والتحقيقات، تم التعرف على أحد الإرهابيين، وتبين أنه عضو في منظمة حزب العمال الكردستاني"
وأضاف البيان: "ولا تزال التحقيقات مستمرة، للتعرف على هوية الإرهابي الآخر".
هذا وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.
وقال الحزب الذي تصنفه تركيا ودول غربية "إرهابيا" لوكالة "ايه ان اف" القريبة من الحركة الكردية إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".
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