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المكسيك.. قتلى وإصابات في حادث تحطم شاحنة بضائع على حدود غواتيمالا

10/1/2023 7:14:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لقي ما لا يقل عن 10 مهاجرين مصرعهم وأصيب 15 آخرين يوم الأحد نتيجة تحطم شاحنة بضائع كانوا يستقلونها على طريق سريع في جنوب المكسيك بالقرب من الحدود مع غواتيمالا.
وأفاد مكتب الدفاع المدني في ولاية تشياباس، بأن حادث الشاحنة وقع يوم الأحد على طريق سريع بالقرب من بلدة بيخييبان، على بعد حوالي 110 أميال (175 كيلومترا) من الحدود الغواتيمالية.
ولم يؤكد المكتب جنسيات الضحايا، لكن أحد موظفي مكتب المدعي العام قال إن معظمهم من المهاجرين الكوبيين الذين كانوا يستقلون سيارات عابرة.
كما لم يتضح عدد المهاجرين من بين المصابين الـ15، ولم تتوفر معلومات فورية عن حالتهم أو جنسياتهم.
روسيا اليوم

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