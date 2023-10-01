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مبروك للبحرين

10/1/2023 7:12:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬قرات‭ ‬رأيا‭ ‬لزميلنا‭ ‬وصديقنا‭ ‬زهير‭ ‬عمار،‭ (‬مصر‭) ‬عن‭ ‬حصادنا‭ ‬لحد‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ (‬مبروك‭ ‬ميداليات‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬شعرت‭ ‬بالفخر‭ ‬وانا‭ ‬في‭ ‬استوديو‭ ‬تحليل؛‭ ‬عندما‭ ‬شاهدت‭ ‬ابطال‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اخوتنا‭ ‬وبناتنا‭ ‬وهم‭ ‬يقاتلون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البحرين؛‭ ‬لهجتهم‭ ‬البحرينية‭ ‬وهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬إلى‭ ‬الإعلام‭ ‬العربى‭ ‬ذكرتني‭ ‬بالبطل‭ ‬الآسيوي‭ ‬أحمد‭ ‬حماده‭ ‬الذى‭ ‬انتجته‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬آنذاك‭ ‬بإمكانيات‭ ‬محدودة‭ ‬للغاية‭.‬


} ‭ ‬ويمضي‭ ‬عمار‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭ ‬‮«‬لعل‭ ‬نتائج‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬سترسل‭ ‬رسالة‭ ‬فخر‭ ‬بأبنائنا‭ ‬وبناتنا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين،‭ ‬والبحرين‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬انتاج‭ ‬ابطال‭ ‬رياضيين‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬الوطن‮»‬‭ ‬واشكر‭ ‬الكابتن‭ ‬على‭ ‬تغريدته،‭ ‬واود‭ ‬ان‭ ‬استكمل‭ ‬بان‭ ‬اتحاد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬يسير‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬وفق‭ ‬خطين‭ ‬متوازيين‭ ‬لكنهما‭ ‬يلتقيان‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬لرفع‭ ‬علم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والاولمبية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفرحنا‭ ‬بإنجازاتهم‭.‬


} ‭ ‬واعتقد‭ ‬أن‭ ‬الاخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬كان‭ ‬ناجحا‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الالفية‭ ‬الجديدة‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬اسهم‭ ‬في‭ ‬تفوقنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬وفي‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬حين‭ ‬تحدى‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬لدينا‭ ‬أبطال‭ ‬بحرينيون‭ ‬يسيرون‭ ‬على‭ ‬درب‭ ‬أحمد‭ ‬حمادة‭ ‬وعبد‭ ‬العزيز‭ ‬حمادة‭ ‬ومريم‭ ‬الغسرة‭.‬


} ‭ ‬لذا،‭ ‬فإن‭ ‬هاجر‭ ‬الخالدي‭ ‬وسعيد‭ ‬الخالدي‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬محمود‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬ابطال‭ ‬بحرينيين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نراهم‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬الاولمبية‭ ‬والدولية،‭ ‬ولو‭ ‬أان‭ ‬هذا‭ ‬يتطلب‭ ‬إعدادا‭ ‬كثيفا‭ ‬ومطولا‭ ‬يمتد‭ ‬أعواما،‭ ‬نحتاج‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬الصبر‭ ‬والتحدي،‭ ‬وتتطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والمال؛‭ ‬لأن‭ ‬تخريج‭ ‬بطل‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬دول‭ ‬عديدة‭ ‬تذهب‭ ‬للتجنيس‭ ‬ومنها‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭.‬


} ‭ ‬ولا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ارتقاء‭ ‬الابطال‭ ‬البحرينيين‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬وحصد‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬مع‭ ‬عزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تزيينهم‭ ‬بالذهب،‭ ‬ورفع‭ ‬العلم‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ارتقاء‭ ‬للمنصة،‭ ‬والفرحة‭ ‬بذلك‭ ‬هي‭ ‬الفرحة،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬غير‭ ‬ذلك،‭ ‬والابطال‭ ‬يلعبون‭ ‬بأسماء‭ ‬دولهم‭ ‬قبل‭ ‬أسمائهم،‭ ‬وبذا‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬تتويج،‭ ‬ويحسب‭ ‬حساب‭ ‬لأبطالها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محفل‭ ‬دولي‭.‬


}
‬وبالمناسبة‭ ‬فإن‭ ‬الصديق‭ ‬زهير‭ ‬عمار‭ ‬هو‭ ‬صناعة‭ ‬بحرينية‭ ‬بامتياز؛‭ ‬فهو‭ ‬يفخر‭ ‬بما‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تهيئة‭ ‬وتأهيل‭ ‬علمي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحريني،‭ ‬إداريا‭ ‬وفنيا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬قامة‭ ‬فنية‭ ‬وعلمية‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬الاستزادة‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬الرياضة‭. ‬لذا،‭ ‬فهو‭ ‬مفخرة‭ ‬للبحرين‭ ‬ولبلده‭ ‬مصر،‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬لا‭ ‬يتنكر‭ ‬للبحرين‭ ‬فضلها،‭ ‬بل‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬أحاديثه؛‭ ‬وليس‭ ‬غريبا‭ ‬فرحته‭ ‬بإنجازاتها‭!‬

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