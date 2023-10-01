MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

فإن‭ ‬الأمنيات‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬أزمة‭ ‬مما‭ ‬سبق‭ ‬تتقلّص‭ ‬إلى‭ ‬حدودها‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬حدثنا‭ ‬بها‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم‭ ‬حينما‭ ‬قال‭: ‬‮«‬من‭ ‬أصبح‭ ‬منكم‭ ‬آمنًا‭ ‬في‭ ‬سِربه،‭ ‬معافى‭ ‬في‭ ‬جسده،‭ ‬عنده‭ ‬قوت‭ ‬يومه،‭ ‬فكأنما‭ ‬حِيزت‭ ‬له‭ ‬الدنيا‭ ‬بحذافيرها‮»‬‭ ‬وهناك‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬العافية‭ ‬أو‭ ‬القوت‭ ‬أو‭ ‬الأمن،‭ ‬وهؤلاء،‭ ‬يعرفون‭ ‬جيدًا‭ ‬قيمة‭ ‬النعمة‭ ‬بل‭ ‬والنِعم‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬حباها‭ ‬الله‭ ‬لأولئك‭ ‬المتنعمين‭ ‬وأغلبهم‭ ‬لا‭ ‬يشكرون‭!‬

{ ‭ ‬الأساطير‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الشعوب‭ ‬وربما‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الخرافات،‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬حجر‭ ‬يُسمى‭ ‬‮«‬حجر‭ ‬الأمنيات‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬الحضارات‭ ‬القديمة،‭ ‬تم‭ ‬تناقلها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬حضارة‭ ‬الهند‭ ‬القديمة،‭ ‬وحضارة‭ ‬‮«‬المايا‮»‬‭ ‬القديمة،‭ ‬ومن‭ ‬يمسكه‭ ‬يحقق‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬أمنياته‭!‬

و«هوليوود‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تفوّت‭ ‬الأساطير‭ ‬والخرافات‭ ‬إلا‭ ‬وحولتها‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬الهوليوودية،‭ ‬وضعت‭ ‬فيلمها‭ (‬ WONDER WOMEN 1984) ‏‭ ‬حول‭ ‬أسطورة‭ ‬هذا‭ ‬الحجر‭ ‬‮«‬حجر‭ ‬الأمنيات‮»‬‭ ‬ليقع‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬شريّر‭ ‬مهووس‭ ‬بالسلطة‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬العالم‭! ‬دون‭ ‬وضع‭ ‬أي‭ ‬حساب‭ ‬لتكلفة‭ ‬هوسه‭ ‬وأطماعه‭ ‬وجنونه،‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬‮«‬التدمير‭ ‬النووي‮»‬‭ ‬وكاد‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬يدمرّ‭ ‬العالم‭! ‬ولعبته‭ ‬عبر‭ (‬البث‭ ‬الفضائي‭) ‬للعالم‭ ‬كله‭ ‬هو‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬أمنيات‭ ‬الأشخاص،‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬لهم‭ ‬الأمنيات،‭ ‬وقد‭ ‬تحوّل‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حجر‭ ‬الأمنيات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تحطم‭ ‬بين‭ ‬يديه‭ ‬حتى‭ ‬تزداد‭ ‬قوته‭ ‬وسطوته‭ ‬وسيطرته‭! ‬ومقابل‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬أمنية‭ ‬يأخذ‭ ‬منهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬الأشياء‭ ‬الحقيقية‭ ‬والجوهرية‭! ‬حتى‭ ‬يأتيهم‭ ‬خطاب‭ ‬الكشف‭ ‬والحقيقة‭ ‬من‭ ‬المرأة‭ ‬المذهلة WONDER WOMEN ‮»‬‭ ‬‮»‬‏،‭ ‬فتدعو‭ ‬سكان‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬التخليّ‭ ‬عن‭ ‬الأمنيات،‭ ‬لتعود‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬ويفقد‭ ‬الشرير‭ ‬قوته‭ ‬وسطوته‭ ‬ويتم‭ ‬إنقاذ‭ ‬العالم‭!‬

ولكأن‭ ‬‮«‬هوليوود‮»‬‭ ‬في‭ ‬فيلمها‭ ‬هذا‭ ‬تطرح‭ ‬كعادتها،‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬أو‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وإن‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭! ‬هل‭ ‬ستذكرنا‭ ‬أفكار‭ ‬الفيلم‭ ‬بما‭ ‬نعيشه؟‭! ‬

{ ‭ ‬هي‭ ‬‮«‬قوى‭ ‬الظل‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬قوى‭ ‬السيطرة‭ ‬المالية‭ ‬والسياسية‭ ‬وغيرها،‭ ‬التي‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬البشر‭ ‬اليوم،‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬التطوّر‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الذي‭ ‬سلب‭ ‬العقول‭! ‬حتى‭ ‬بات‭ ‬الإنترنت‭ ‬والهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬وسرعة‭ ‬التواصل‭ ‬قد‭ ‬حققّ‭ ‬ما‭ ‬يعتقده‭ ‬البشر‭ ‬أنه‭ ‬أمنياتهم‭ ‬ولكنهم‭ ‬وقعوا‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬والبرمجة‭!‬،‭ ‬وأخذت‭ ‬منهم‭ ‬كل‭ ‬الأشياء‭ ‬الحقيقية‭ ‬والجوهرية،‭ ‬كالحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬والحميمية‭ ‬الأسرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والوقت‭ ‬وغير‭ ‬ذلك،‭ ‬وكلها‭ ‬ضاعت‭ ‬معًا،‭ ‬أو‭ ‬تقلصّت‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬في‭ ‬العوالم‭ ‬الافتراضية‭ ‬والعلاقة‭ ‬مع‭ ‬الآلات‭!‬

{ ‭ ‬العالم‭ ‬مليء‭ ‬بأمنيات‭ ‬البشر‭ ‬بعدد‭ ‬وجودهم‭! ‬بل‭ ‬لكل‭ ‬فرد‭ ‬أمنيات‭ ‬مختلفة‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬مع‭ ‬العمر‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬أمنية‭ ‬واحدة‭! ‬والكل‭ ‬يحلم‭ ‬بأن‭ ‬يِمتلك‭ (‬حجر‭ ‬الأمنيات‭) ‬حتى‭ ‬يحقق‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬يشاء‭! ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬تحققت‭ ‬كل‭ ‬الأمنيات‭ ‬‮«‬الدنيوية‮»‬‭ ‬باختلاف‭ ‬منابعها‭ ‬وتوجهاتها،‭ ‬وفقد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الصحة‭ ‬أو‭ ‬القوت‭ ‬أو‭ ‬الأمن؟‭! ‬كل‭ ‬الأمنيات‭ ‬تصبح‭ ‬بلا‭ ‬قيمة‭ ‬وبلا‭ ‬معنى‭! ‬أليس‭ ‬تلك‭ ‬الأمنيات‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬يتدافع‭ ‬البشر‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها،‭ ‬وتتصارع‭ ‬الدول‭ ‬لإثبات‭ ‬مكانتها؟‭! ‬أليست‭ ‬الأمنيات‭ ‬البشرية‭ ‬تدور‭ ‬أغلبها‭ ‬حول‭ ‬المال‭ ‬والثروة،‭ ‬وحول‭ ‬المكانة‭ ‬والوجاهة،‭ ‬وحول‭ ‬السيطرة‭ ‬والنفوذ‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العالم؟‭!‬

أليس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيقها‭ ‬يقع‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬مطباّت‭ ‬الأنانية‭ ‬والشرّ‭ ‬والفساد‭ ‬وظلم‭ ‬الآخرين،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تفرزه‭ ‬النفس‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬شرور‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬الدنيوية‭ ‬الموسومة‭ ‬بالطمع‭ ‬والجشع؟‭!‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تحكمها‭ ‬مصالح‭ ‬‮«‬الشركات‭ ‬العولمية‮»‬‭ ‬بمختلف‭ ‬توجهاتها‭ ‬الرأسمالية‭ ‬أليست‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬والنفوذ‭ ‬والهيمنة،‭ ‬باعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬أقصى‭ ‬أمنياتها‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أدت‭ ‬أطماعها‭ ‬وأجندتها‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬الإنسان‭ ‬والطبيعة‭ ‬والأرض‭ ‬وإفساد‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أطرها‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والدينية‭ ‬والأخلاقية؟‭!‬

{ ‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعود‭ ‬فيه‭ ‬الأمنيات‭ ‬إلى‭ ‬حدودها‭ ‬العادية‭ ‬وقت‭ ‬الأزمات‭ ‬والمخاطر‭ ‬والكوارث،‭ (‬لتعلو‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬قيمة‭ ‬الصحة‭ ‬والأمن‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬القوت‭)! ‬وتتقلص‭ ‬أمنيات‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬مدنها‭ ‬إلى‭ ‬كوارث‭ ‬حقيقية‭ ‬وكبرى،‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬لإنقاذ‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬إنقاذه‭ ‬من‭ ‬حياة‭! (‬فإنه‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬الأفراد‭ ‬ولا‭ ‬الجماعات‭ ‬ولا‭ ‬الدول‭ ‬تفقه‭ ‬فقه‭ ‬الحكمة‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬والحياة‭)! ‬أو‭ ‬تأخذ‭ ‬دروسًا‭ ‬من‭ ‬تعاليم‭ ‬الخالق‭ ‬الذي‭ ‬خلق‭ ‬ووهب‭ ‬الحياة،‭ ‬لكي‭ ‬يعمرّ‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬لا‭ ‬لكي‭ ‬يدمر‭! ‬والتعمير‭ ‬ليس‭ ‬مقتصرًا‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬المادي‭ ‬والإسمنتي،‭ ‬بل‭ (‬التعمير‭ ‬الروحي‭ ‬والأخلاقي‭) ‬فبدونهما‭ ‬تتحوّل‭ ‬الأمنيات‭ ‬إلى‭ ‬عامل‭ ‬تدمير‭ ‬وأنانية‭ ‬وجشع،‭ ‬وما‭ ‬يتوّلد‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬شرور‭! ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬التعمير‭ ‬الروحي‭ ‬والأخلاقي‭ ‬والديني،‭ ‬ينتشر‭ ‬الإفساد‭ ‬والفساد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أرجاء‭ ‬الأرض‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬اليوم،‭ ‬إلاّ‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬ربيّ‭!‬

‮«‬حجر‭ ‬الأمنيات‮»‬‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬أسطورة،‭ ‬إلاّ‭ ‬أنه‭ ‬اليوم‭ ‬يسعى‭ ‬إليه‭ ‬الناس‭ ‬شعوبًا‭ ‬وقادة،‭ ‬ولكنه‭ ‬قد‭ ‬يتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬لعنة‭ ‬على‭ ‬صاحبه‭ ‬إن‭ ‬أساء‭ ‬استخدامه،‭ ‬وهو‭ ‬المطبّ‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬فيه‭ ‬الكثيرون،‭ ‬فيفقدون‭ ‬الأشياء‭ ‬الحقيقية‭ ‬والجوهرية‭ ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يشعرون‭! (‬وما‭ ‬الحياة‭ ‬الدنيا‭ ‬إلاّ‭ ‬متاع‭ ‬الغرور‭).‬