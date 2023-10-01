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سعادة المسؤول.. خذ لك ((لفة)) في المؤسسة

10/1/2023 7:12:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

أبلغنا‭ ‬بعض‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬أن‭ ‬أبناءهم‭ ‬قاموا‭ ‬بتسديد‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ثم‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬والتسجيل‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬أخرى‭.. ‬ويناشدون‭ ‬إدارة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بإرجاع‭ ‬الرسوم،‭ ‬لأن‭ ‬أبناءهم‭ ‬لم‭ ‬يدرسوا‭ ‬بالجامعة،‭ ‬ولم‭ ‬يحضروا‭ ‬أي‭ ‬مقرر‭ ‬دراسي‭.. ‬ومنا‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

الخميس‭ ‬القادم‭ ‬يصادف‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭.. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬مبادرة‭ ‬استثنائية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.. ‬دعما‭ ‬وتقديرا‭ ‬للمعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬من‭ ‬صنّاع‭ ‬الأجيال،‭ ‬وأصحاب‭ ‬أسمى‭ ‬رسالة‭ ‬إنسانية‭.‬

‭ ‬سعادة‭ ‬المسؤول‭.. ‬خذ‭ ‬لك‭ ‬‮«‬لفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭:‬

منذ‭ ‬أيام‭ ‬قرأت‭ ‬مقالا‭ ‬لكاتب‭ ‬خليجي‭ ‬يدعو‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬‮«‬فره‮»‬‭ ‬لزيارة‭ ‬الصيدليات‭ ‬وأسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬وتوافرها‭.. ‬كي‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬واقع‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬المباشرة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬الرسمية‭ ‬المرفوعة،‭ ‬أو‭ ‬ردة‭ ‬الفعل‭ ‬والإنكار‭ ‬والتبرير،‭ ‬لحظة‭ ‬نشر‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬وتجاوز‭ ‬في‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭.‬

الزيارات‭ ‬الميدانية،‭ ‬المعلنة‭ ‬والسرية،‭ ‬المنظمة‭ ‬أو‭ ‬المفاجئة‭.. ‬لأي‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تصحيح‭ ‬الأمور‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬مكامن‭ ‬القصور‭ ‬والسلبيات،‭ ‬والتواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الموظفين‭ ‬والمراجعين‭.‬

أعرف‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬يحضر‭ ‬أولا‭ ‬للعمل،‭ ‬ويقوم‭ ‬بزيارات‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬للمؤسسة‭ ‬ومواقع‭ ‬العمل‭ ‬الخارجية،‭ ‬ويلتقي‭ ‬الموظفين‭ ‬ويجتمع‭ ‬بالقيادات،‭ ‬وينزل‭ ‬إلى‭ ‬المراجعين،‭ ‬ويخصص‭ ‬يوما‭ ‬لاستقبال‭ ‬أصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬شخصيا،‭ ‬ويكون‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬يغادر‭ ‬المؤسسة‭.. ‬وأعرف‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭.. ‬والنتيجة‭ ‬معروفة‭.‬

كم‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مؤسسة،‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬يزرها‭ ‬أي‭ ‬مسؤول،‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬عن‭ ‬ظروفها‭ ‬ومشاكلها،‭ ‬ومصاعب‭ ‬الناس‭ ‬منها،‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭..‬؟؟‭ ‬وكم‭ ‬من‭ ‬موظف‭ ‬لم‭ ‬يشاهد‭ ‬المسؤول‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصحف‭..‬؟؟

الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬الفارق‭ ‬والتغيير‭.. ‬والتقدير‭ ‬للمجدين،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المقصرين‭.. ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬والخدمات‭.. ‬أما‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬فهي‭ ‬زيارات‭ ‬رسمية‭ ‬بروتوكولية‭ ‬لا‭ ‬تحقق‭ ‬الهدف‭ ‬المرجو‭ ‬منها‭.. ‬يا‭ ‬سعادة‭ ‬المسؤول‭ ‬المحترم‭.. ‬خذ‭ ‬لك‭ ‬‮«‬فره‮»‬‭ ‬في‭ ‬مؤسستك‭ ‬وستكشف‭ ‬الأمور‭ ‬عن‭ ‬قرب،‭ ‬وتعالج‭ ‬المشكلات،‭ ‬وتطور‭ ‬العمل‭.. ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬مؤمنا‭ ‬بذلك‭. ‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬ملحمة‭ ‬وطنية‭ ‬وتعاطف‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭.. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تخفف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الفنية‭ ‬وغيرها‭.. ‬احتراما‭ ‬لمشاعر‭ ‬الناس‭. ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

من‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬قرأت‭.. ‬‮«‬إذا‭ ‬قرأت‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‭ ‬والكلمات‭.. ‬فأنت‭ ‬حي‭.. ‬ويدك‭ ‬سليمة‭.. ‬وبصرك‭ ‬مُعافى‭.. ‬وعقلك‭ ‬صحيح‭.. ‬وتعليمك‭ ‬جيد‭.. ‬أرأيت‭ ‬كم‭ ‬تحتاج‭ ‬من‭ ‬النعم‭ ‬لتقرأ‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‭ ‬والكلمات‭.. ‬فهل‭ ‬أديت‭ ‬شكرها؟‮»‬‭.‬

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