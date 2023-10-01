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المغرب.. ((حفرة بعمق 60 مترا)) تظهر فجأة وتثير الرعب

10/1/2023 7:12:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثارت‭ ‬حفرة‭ ‬عميقة‭ ‬ظهرت‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المناطق‭ ‬القروية‭ ‬بضواحي‭ ‬مدينة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬الرعب‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬السكان‭.‬

وقال‭ ‬صاحب‭ ‬قطعة‭ ‬الأرض،‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬الحفرة‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬حد‭ ‬أولاد‭ ‬فرج‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬هسبريس‮»‬‭ ‬المحلية،‭ ‬إنه‭ ‬فوجئ‭ ‬بالواقعة‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬عمق‭ ‬الحفرة‭ ‬هو‭ ‬60‭ ‬مترا‭ ‬وعرضها‭ ‬يتجاوز‭ ‬20‭ ‬مترا،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬المنطقة‭. ‬وتابع‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬والأمنية‭ ‬بما‭ ‬حدث،‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬إلى‭ ‬عين‭ ‬المكان،‭ ‬وقرروا‭ ‬إحاطتها‭ ‬بالحبل،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬إجراء‭ ‬التحقيقات‭ ‬اللازمة‭.‬

وتساءل‭ ‬أحد‭ ‬الجيران‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ظهور‭ ‬الحفرة‭ ‬المفاجئ‭ ‬مرتبطا‭ ‬بالزلزال‭ ‬القوي،‭ ‬الذي‭ ‬هز‭ ‬المغرب‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬وخلف‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭ ‬ومادية‭ ‬جسيمة،‭ ‬مبرزا‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬أبدا‭ ‬حفرة‭ ‬مماثلة‭.‬

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