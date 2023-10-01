المغرب.. ((حفرة بعمق 60 مترا)) تظهر فجأة وتثير الرعب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أثارت حفرة عميقة ظهرت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع في إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب، الرعب في قلوب السكان.
وقال صاحب قطعة الأرض، التي ظهرت فيها الحفرة بمنطقة «حد أولاد فرج»، في تصريح لصحيفة «هسبريس» المحلية، إنه فوجئ بالواقعة صباح يوم الخميس 28 سبتمبر.
وأوضح أن عمق الحفرة هو 60 مترا وعرضها يتجاوز 20 مترا، مضيفا أنها تشكل خطرا على أبناء المنطقة. وتابع أنه تم إخطار السلطات المحلية والأمنية بما حدث، حيث حضر بعض المسؤولين إلى عين المكان، وقرروا إحاطتها بالحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة.
وتساءل أحد الجيران عما إذا كان ظهور الحفرة المفاجئ مرتبطا بالزلزال القوي، الذي هز المغرب قبل أيام وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، مبرزا أن المنطقة لم تشهد أبدا حفرة مماثلة.
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