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مسبار هندي في طريقه لدراسة النظام الشمسي

10/1/2023 7:12:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الهندية‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬المسبار‭ ‬الهندي‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬نحو‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭ ‬لدراسة‭ ‬الشمس‭ ‬غادر‭ ‬مجال‭ ‬تأثير‭ ‬جاذبية‭ ‬الأرض‭.
‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬مهمة‭ ‬ Aditya-L1 ‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬الشمس‮»‬‭ ‬باللغة‭ ‬الهندية،‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تستغرق‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭.‬

‭ ‬وتحمل‭ ‬أدوات‭ ‬علمية‭ ‬لرصد‭ ‬الطبقات‭ ‬الخارجية‭ ‬للنظام‭ ‬الشمسي‭.
‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬الهندية‭ ‬لأبحاث‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المسبار‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬مجال‭ ‬تأثير‭ ‬جاذبية‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬

قطع‭ ‬المسبار‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬نفس‭ ‬اسم‭ ‬إلهة‭ ‬الشمس‭ ‬الهندوسية،‭ ‬مسافة‭ ‬920‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬منذ‭ ‬إقلاعه‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الطريق‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬وجهته‭. ‬

في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬تلغي‭ ‬قوى‭ ‬الجاذبية‭ ‬للأرض‭ ‬والشمس‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬للمسبار‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬مستقر‭. ‬

وأضافت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬التي‭ ‬ترسل‭ ‬فيها‭ ‬المنظمة‭ ‬الهندية‭ ‬لأبحاث‭ ‬الفضاء‭ ‬مركبة‭ ‬فضائية‭ ‬خارج‭ ‬مجال‭ ‬تأثير‭ ‬جاذبية‭ ‬الأرض،‭ ‬وكانت‭ ‬الأولى‭ ‬مهمة‭ ‬ Mars Orbiter» في‭ ‬2013‭-‬2014‭.
‬أطلقت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬والصين‭ ‬مهمات‭ ‬مراقبة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهما،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬الأرض‭. ‬

وإذا‭ ‬نجحت‭ ‬المهمة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمنظمة‭ ‬الهندية‭ ‬فإن‭ ‬المسبار‭ ‬سيكون‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬حول‭ ‬الشمس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دولة‭ ‬آسيوية‭.

وقد‭ ‬وضعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬مركبات‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬لدراسة‭ ‬الشمس،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬بايونير‭ ‬التابع‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ (‬ناسا‭) ‬في‭ ‬الستينيات‭.‬

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