((لا تلمسوا أطفالنا)).. حملة لمعارضة التربية الجنسية في المدارس البلجيكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬سيطبق‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الناطقة‭ ‬بالفرنسية‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬بمرسوم‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وأوضحت‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬وزيرة‭ ‬التربية‭ ‬البلجيكية‭ ‬كارولين‭ ‬ديزير‭ ‬أنه‭ ‬سيستهدف‭ ‬أساسا‭ ‬المراهقين‭. ‬لكن‭ ‬أهالي‭ ‬الطلاب‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬هدفه‭ ‬تعريض‭ ‬أطفالهم‭ ‬لمفاهيم‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬جنسي‭ ‬مفرط‭.‬

وباتت‭ ‬دروس‭ ‬الثقافة‭ ‬الجنسية‭ ‬إجبارية‭ ‬ضمن‭ ‬المنهج‭ ‬التعليمي‭ ‬مدة‭ ‬ساعتين‭ ‬للفئة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المدارس،‭ ‬لكن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مسلمي‭ ‬بلجيكا‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬الأسرة‭ ‬وليس‭ ‬المدرسة،‭ ‬وإنه‭ ‬يمس‭ ‬بتقاليد‭ ‬المسلمين‭ ‬ومبادئهم‭ ‬الدينية‭. ‬

وسائل‭ ‬إعلامية‭ ‬بلجيكية‭ ‬تناولت‭ ‬الموضوع‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الاستغراب،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬تعريف‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬بمفاهيم‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬العاطفية‮»‬‭ ‬بات‭ ‬إلزاميا‭ ‬منذ‭ ‬2012،‭ ‬وهو‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاحترام‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬وتفكيك‭ ‬الصور‭ ‬النمطية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يتبناها‭ ‬بعض‭ ‬المراهقين‭ ‬ومنع‭ ‬العلاقات‭ ‬‮«‬العاطفية‭ ‬العنيفة‮»‬‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬الحمل‭ ‬لدى‭ ‬المراهقات،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬موجود‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬فلم‭ ‬أثيرت‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الضجة‭ ‬حوله‭ ‬الآن؟

وانتشرت‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأمهات‭ ‬عبرن‭ ‬عن‭ ‬صدمتهن‭ ‬من‭ ‬إقرار‭ ‬البرلمان‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬وطالبن‭ ‬بعدم‭ ‬المساس‭ ‬بأبنائهن‭ ‬رافعين‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تلمسوا‭ ‬أطفالنا‮»‬‭.‬