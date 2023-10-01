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رحيل عالم الاجتماع السياسي العربي د. سعد الدين إبراهيم

10/1/2023 7:12:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفي‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬السياسي‭ ‬بمصر،‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬إبراهيم،‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬للدراسات،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬84‭ ‬عاما‭ ‬وهو‭ ‬يعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬علماء‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬العربي‭ ‬الحديث‭ ‬ويعتبر‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الدعاة‭ ‬إلى‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

والبروفيسور‭ ‬سعدالدين‭ ‬إبراهيم‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عام‭ ‬1938‭ ‬بقرية‭ ‬بدين‭ ‬مركز‭ ‬المنصورة‭ ‬بمحافظة‭ ‬الدقهلية‭ ‬في‭ ‬دلتا‭ ‬مصر،‭ ‬وقام‭ ‬بالدراسة‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬المنصورة،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1956‭ ‬م‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الملك‭ ‬الكامل،‭ ‬كما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الليسانس‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬قسم‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1960‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬1964م‭ ‬حصل‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬إبراهيم‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬علم‭ ‬اجتماع‭ ‬التنمية،‭ ‬كذلك‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1968م‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬السياسي،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬وجامعة‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البعثات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬دولة‭ ‬مصر‭ ‬بإرسالها‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتولى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬عمل‭ ‬معيداً‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬مدرسا‭ ‬مساعدا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬واشنطن،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1964م‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬1967م‭.‬

سعد‭ ‬الدين‭ ‬إبراهيم‭ (‬3‭ ‬ديسمبر‭ ‬1938‭ -‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬ومدير‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬للدراسات‭ ‬الإنمائية‭. ‬ولد‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بدين‭ ‬مركز‭ ‬المنصورة‭ ‬في‭ ‬دلتا‭ ‬مصر‭. ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الدعاة‭ ‬إلى‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ -‬ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدكتاتورية‭ ‬هي‭ ‬سبب‭ ‬ضعف‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬وسبب‭ ‬خسارتها‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬عدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مثل،‭ ‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬والمشروع‭ ‬للديمقراطية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬لمنتدى‭ ‬الفكر‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬عمان‭.‬

يعتبر‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬إبراهيم‭ ‬مؤسسا‭ ‬من‭ ‬مؤسسي‭ ‬الحركة‭ ‬المصرية‭ ‬الحديثة‭ ‬للمجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬قائدا‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة،‭ ‬وبنى‭ ‬مسيرته‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتقدم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭. ‬وفي‭ ‬دوره‭ ‬الأكاديمي‭ ‬قد‭ ‬تناول‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المصري‭ ‬والعربي،‭ ‬ومن‭ ‬ابرز‭ ‬مؤلفاته‭: ‬اتجاهات‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬العربي‭ ‬تجاه‭ ‬مسألة‭ ‬الوحدة‭ (‬دراسة‭ ‬ميدانية‭)‬،‭ ‬وكتاب‭: (‬مشروع‭ ‬استشراف‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭: ‬التنمية‭ ‬العربية‭) ‬مع‭ ‬آخرين،‭ ‬وهما‭ ‬كتابان‭ ‬صادران‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬الوحدة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭. ‬وكتاب‭: ‬الملل‭ ‬والنحل‭ ‬والأعراق‭ -‬هموم‭ ‬الأقليات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬وكتاب‭: ‬النظام‭ ‬الاجتماعي‭ ‬العربي‭ ‬الجديد،‭ ‬وكتاب‭: ‬ازمة‭ ‬المثقفين‭ ‬والثقافة‭ ‬العربية‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭: ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬وكتاب‭: ‬رياح‭ ‬الشرق‭.. ‬الديمقراطية‭ ‬بين‭ ‬المد‭ ‬والجذر‭.‬

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