بمناسبة المولد النبوي الشريف شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده تقيم حفل غداء لموظفيها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحضر‭ ‬حفل‭ ‬الغداء‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬ومنى‭ ‬المؤيد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والموظفين،‭ ‬الذين‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬وشكرهم‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البادرة‭ ‬الطيبة‭.‬

وقد‭ ‬هنأ‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الموظفين‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لجهود‭ ‬مختلف‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬نيسان‭-‬إنفينيتي‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وحفل‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭.‬