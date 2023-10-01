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بمناسبة المولد النبوي الشريف شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده تقيم حفل غداء لموظفيها

10/1/2023 7:12:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬مؤخراً‭ ‬حفل‭ ‬غداء‭ ‬لموظفيها‭ ‬بمناسبة‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة‭ ‬الكائن‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المنامة‭.‬

وحضر‭ ‬حفل‭ ‬الغداء‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬ومنى‭ ‬المؤيد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والموظفين،‭ ‬الذين‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬وشكرهم‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البادرة‭ ‬الطيبة‭.‬

وقد‭ ‬هنأ‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الموظفين‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لجهود‭ ‬مختلف‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬نيسان‭-‬إنفينيتي‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وحفل‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭.‬

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