بمناسبة المولد النبوي الشريف شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده تقيم حفل غداء لموظفيها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده مؤخراً حفل غداء لموظفيها بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي أقيم في المقر الرئيسي للشركة الكائن بالعاصمة المنامة.
وحضر حفل الغداء فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة الشركة، ومنى المؤيد المدير التنفيذي في الشركة، وعدد من المسؤولين والموظفين، الذين أعربوا عن تقديرهم وشكرهم لمجلس إدارة الشركة على هذه البادرة الطيبة.
وقد هنأ فاروق المؤيد وأعضاء مجلس الإدارة الموظفين عن تقديرهم لجهود مختلف الفائزين في مسابقة نيسان-إنفينيتي الإقليمية التي أقيمت مؤخرًا وحفل التقدير الذي نظمته إنجاز البحرين.
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