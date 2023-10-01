رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا يستقبل وفدا من المحافظة الشمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تمحورت‭ ‬أجندة‭ ‬اللقاء‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬خطط‭ ‬الطلبة‭ ‬الناشئين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الموهبة‭ ‬والطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

تعمل‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬خاصة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلبة‭ ‬الموهوبين‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهم،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬منح‭ ‬دراسية‭ ‬وفرص‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭. ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬محفزة‭ ‬تساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬الموهوبين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الكاملة‭ ‬وتطوير‭ ‬مواهبهم‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تؤكد‭ ‬الجامعة‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬المتاح‭ ‬للطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬شاملة‭ ‬وداعمة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتعليم‭ ‬المنصف،‭ ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬توفير‭ ‬وسائل‭ ‬الدعم‭ ‬التعليمي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬الملائمة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلبة‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحهم‭ ‬الأكاديمي‭.‬

وتعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬التوجه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للجامعة‭ ‬نحو‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة،‭ ‬فهي‭ ‬ترنو‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬للبحث‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬يهدف‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬والمحافظة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مدن‭ ‬صحية‭ ‬متقدمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الطبية‭ ‬والتشخيص‭ ‬والعلاج‭.‬

ومما‭ ‬يجدر‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬ (UTB) كانت‭ ‬قد‭ ‬تسلّمَت‭ ‬شهادة‭ ‬اعتماد‭ ‬الجامعة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬نظمته‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مثالًا‭ ‬رائدًا‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬الجامعة‭ ‬والمحافظة‭ ‬سويًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطور‭ ‬شامل‭ ‬ومستدام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وتدعم‭ ‬فرص‭ ‬التعليم‭ ‬والبحث‭ ‬والابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرفاهية‭ ‬والصحة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬التوازن‭ ‬البيئي‭ ‬باعتباره‭ ‬أول‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

وكانت‭ ‬الجامعة‭ ‬قد‭ ‬طرحت‭ ‬تخصص‭ ‬الهندسة‭ ‬البيئية‭ ‬كأحد‭ ‬برامجها‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬تنفرد‭ ‬بها‭ ‬بالمملكة‭ ‬بهدف‭ ‬تخريج‭ ‬مهندسين‭ ‬بيئيين‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬عالِ‭ ‬من‭ ‬الكفاءة،‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطط‭ ‬مستدامة‭ ‬وفعالة‭ ‬للتحديات‭ ‬البيئية‭ ‬المختلفة‭.‬