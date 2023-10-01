سارع لشراء تذكرتك الموسمية..لا تفوت المشاركة في أول فعالية لـ((بتلكو فتنس)) على مضمار حلبة البحرين الدولية

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- Akhbar Al Khaleej) الصخير - حلبة البحرين الدولية: تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، أول فعالية من فعاليات بتلكو فتنس ضمن الموسم الرياضي الجديد 2023
– 2024 وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر الجاري.
المشاركة في الفعالية مفتوحة لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار من 6 مساء حتى 10 مساء، حيث تعد فعالية بتلكو فتنس فرصة للمشاركين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم البدنية وذلك على مضمارنا العالمي.
ولأول مرة هذا الموسم أطلقت حلبة البحرين الدولية أيضًا تذكرة دخول لهذه الفعالية طوال الموسم، بسعر 15 دينارا بحرينيا فقط، يتيح هذا للمشاركين المنتظمين دخول ومشاركة جميع فعاليات بتلكو فتنس العشرين طوال الموسم، مع إمكانية اختيار الجري أو ركوب الدراجات لكل فعالية. يمكن شراء التذاكر الموسمية عن طريق الاتصال بالخط الساخن لحلبة البحرين الدولية على الرقم 00001745.
والفعاليات خلال المواسم الماضية لاقت إقبالا كبيرا من المشاركين سواء لراكبي الدراجات الهوائية أو العدائين، وتتيح هذه الفعالية لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين الفرصة لتجربة مضمار سباق الجائزة الكبرى للقيادة أو التدريب أو للعدائين بممارسة التمارين الرياضية أو الجري في بيئة آمنة.
وخلال الفعالية يتم استخدام مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العدائين المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومتر، بينما راكبو الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترات، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال.
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