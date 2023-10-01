سارع لشراء تذكرتك الموسمية..لا تفوت المشاركة في أول فعالية لـ((بتلكو فتنس)) على مضمار حلبة البحرين الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬مفتوحة‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والعدائين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬فعالية‭ ‬بتلكو‭ ‬فتنس‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقتهم‭ ‬البدنية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمارنا‭ ‬العالمي‭.‬

ولأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أطلقت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أيضًا‭ ‬تذكرة‭ ‬دخول‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬بسعر‭ ‬15‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط،‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬للمشاركين‭ ‬المنتظمين‭ ‬دخول‭ ‬ومشاركة‭ ‬جميع‭ ‬فعاليات‭ ‬بتلكو‭ ‬فتنس‭ ‬العشرين‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬اختيار‭ ‬الجري‭ ‬أو‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬لكل‭ ‬فعالية‭. ‬يمكن‭ ‬شراء‭ ‬التذاكر‭ ‬الموسمية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬00001745‭.‬

والفعاليات‭ ‬خلال‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬سواء‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬أو‭ ‬العدائين،‭ ‬وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والعدائين‭ ‬الفرصة‭ ‬لتجربة‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬للقيادة‭ ‬أو‭ ‬التدريب‭ ‬أو‭ ‬للعدائين‭ ‬بممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬الجري‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭.‬

وخلال‭ ‬الفعالية‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬مضمارين‭ ‬مختلفين،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬العدائين‭ ‬المضمار‭ ‬الداخلي‭ ‬بطول‭ ‬2‭.‬550‭ ‬كيلومتر،‭ ‬بينما‭ ‬راكبو‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬سيشاركون‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬3‭.‬543‭ ‬كيلومترات،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬لركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬للأطفال‭.‬