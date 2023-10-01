ضمن خطوات التحول الرقمي.. الزعبي:إطلاق النسخة التجريبية لتطبيق الاتحاد البحريني لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشف الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، عن إطلاق الاتحاد للنسخة التجريبية من التطبيق الإلكتروني
BFA ، الخاص بالاتحاد، على الهواتف الذكية،
وأشار الزعبي إلى أن الإدارة التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، فقد دشنت النسخة التجريبية من تطبيق الاتحاد البحريني لكرة القدم على الهواتف الذكية، والذي يتضمن معلومات متكاملة عن أنشطة الاتحاد وفعالياته.
وأوضح الزعبي أن تطبيق BFA يعد منصة تفاعلية يهدف من خلالها الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى تسهيل ربط الجماهير الرياضية بكل ما يتعلق بأنشطة وأخبار ومسابقات وفعاليات الاتحاد، إذ يوفر التطبيق معلومات متكاملة في جوانبه المختلفة.
وأكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم أن خطوة إطلاق التطبيق تأتي ضمن إطار حرص الاتحاد على التحول الرقمي، إذ يهدف الاتحاد وبشكل رئيس من خلال هذه المنصة إلى تقديم خدمات متكاملة عبر التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية، لافتًا إلى أن ذلك تعزيز لنهج الاتحاد في خطط التحول الرقمي.
وأشار الزعبي إلى أن التطبيق سيشتمل على آخر أخبار الاتحاد، نتائج المسابقات، بالإضافة إلى إمكانية شراء بطاقة المنصة الرئيسية الخاصة بدخول مباريات مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2023-2024، والتي تشمل الباقة الذهبية المعنية بجميع المباريات والحمراء المعنية بمباريات النادي المفضل لدى المستخدم، علاوة على استحداث خدمة «مسح الكود» في التطبيق للجماهير التي ستحضر مباريات كأس جلالة الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز، وستحصل من خلالها على فرصة الفوز بالعديد من الجوائز المالية المخصصة.
وأكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم استمرار الاتحاد في خطواته التطويرية على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن إطلاق التطبيق الذكي يأتي في إطار عمليات التحسين التي يستهدفها الاتحاد لجميع خدماته المقدمة لأطراف المنظومة الكروية كافة.
وعبر الزعبي في ختام تصريحه عن بالغ الفخر والاعتزاز بتوجيهات ودعم مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الإدارة التنفيذية مستمرة في تنفيذ عدد من الخطط والبرامج العاكسة لرؤى المجلس في الارتقاء بكرة القدم البحرينية على جميع الأصعدة الفنية والإدارية.
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