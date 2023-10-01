ضمن خطوات التحول الرقمي.. الزعبي:إطلاق النسخة التجريبية لتطبيق الاتحاد البحريني لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BFA

وأشار‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وتنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فقد‭ ‬دشنت‭ ‬النسخة‭ ‬التجريبية‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬معلومات‭ ‬متكاملة‭ ‬عن‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وفعالياته‭.‬

وأوضح‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬ BFA ‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬تفاعلية‭ ‬يهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬ربط‭ ‬الجماهير‭ ‬الرياضية‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأنشطة‭ ‬وأخبار‭ ‬ومسابقات‭ ‬وفعاليات‭ ‬الاتحاد،‭ ‬إذ‭ ‬يوفر‭ ‬التطبيق‭ ‬معلومات‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬جوانبه‭ ‬المختلفة‭.‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬خطوة‭ ‬إطلاق‭ ‬التطبيق‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬إذ‭ ‬يهدف‭ ‬الاتحاد‭ ‬وبشكل‭ ‬رئيس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬عبر‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الذكية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬لنهج‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭.‬

وأشار‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬سيشتمل‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬أخبار‭ ‬الاتحاد،‭ ‬نتائج‭ ‬المسابقات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬شراء‭ ‬بطاقة‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬الخاصة‭ ‬بدخول‭ ‬مباريات‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الباقة‭ ‬الذهبية‭ ‬المعنية‭ ‬بجميع‭ ‬المباريات‭ ‬والحمراء‭ ‬المعنية‭ ‬بمباريات‭ ‬النادي‭ ‬المفضل‭ ‬لدى‭ ‬المستخدم،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬مسح‭ ‬الكود‮»‬‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬ستحضر‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬وستحصل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬المخصصة‭.‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬استمرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬خطواته‭ ‬التطويرية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬التطبيق‭ ‬الذكي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمليات‭ ‬التحسين‭ ‬التي‭ ‬يستهدفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬لجميع‭ ‬خدماته‭ ‬المقدمة‭ ‬لأطراف‭ ‬المنظومة‭ ‬الكروية‭ ‬كافة‭.‬

وعبر‭ ‬الزعبي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بتوجيهات‭ ‬ودعم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬العاكسة‭ ‬لرؤى‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭.‬