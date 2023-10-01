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العكبري يشيد باعتماد الشفافية في حوارات هيئة الرياضة

10/1/2023 7:12:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضي‭ ‬والثقافي‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬تتبنى‭ ‬سياسة‭ ‬ادارية‭ ‬جديدة‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأندية،‭
‬حيث‭ ‬تتبع‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬والمكاشفة،‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬لطالما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬مبادئ‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭
‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬احد‭ ‬العناوين‭ ‬الكبيرة‭ ‬لمستقبل‭ ‬ادارة‭ ‬الدولة،‭ ‬لذا‭ ‬فإننا‭
‬نشيد‭ ‬بالرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬وبشجاعته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العقبات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬طريق‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬الهيئة،‭ ‬والذي‭ ‬سينعكس‭ ‬بالضرورة‭ ‬ايجابا‭ ‬على‭ ‬انتاجية‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وازدهار‭
‬الرياضة‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ .‬

وكشف‭ ‬العكبري‭ ‬انه‭ ‬وبدعوة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬الرياضة‭ ‬حضر‭ ‬لقاء‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عسكر‭ ‬وحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المديرين‭ ‬في‭ ‬الهيئة،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬الصريحة‭ ‬والأمنيات‭ ‬الصادقة‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬البيروقراطية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬النادي‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬قطاعات‭ ‬الهيئة،‭ ‬مما‭ ‬يعطل‭ ‬العمل‭ ‬ويعقد‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬كثيرة‭ ‬لدى‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬مشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأساسية‭. ‬

واشاد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بسعة‭ ‬صدر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬ادارة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحوارات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬النقدي‭ ‬والتي‭ ‬تدعو‭ ‬الى‭ ‬تبني‭ ‬اجراءات‭ ‬ادارية‭ ‬حازمة‭ ‬لكونها‭ ‬تمس‭ ‬التطوير‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬اليه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويدعو‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬للمساهمة‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬الشاملة‭ ‬للرياضة‭ ‬والحراك‭ ‬الشبابي‭.‬

ودعا‭ ‬العكبري‭ ‬الى‭ ‬تفعيل‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الحوارات‭ ‬واتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬عملية‭ ‬للتغيير‭ ‬والتطوير‭ ‬ووضع‭ ‬كل‭ ‬كادر‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬مكانه‭ ‬الصحيح،‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬لكل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬حلحلة‭ ‬الأمور‭ ‬ودفع‭ ‬العجلة‭ ‬الى‭ ‬الإمام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يمس‭ ‬فئة‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وهي‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭.‬

واكد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬مع‭ ‬التدريب‭ ‬العالي‭ ‬المتخصص‭ ‬والإدارة‭ ‬الإبداعية‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬الطاقات‭ ‬المتاحة،‭ ‬ستكون‭ ‬جديرة‭ ‬بمهام‭ ‬التطوير،‭ ‬خصوصا‭ ‬اذا‭ ‬استمر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬متابعته‭ ‬الأعمال‭ ‬بهذا‭ ‬الحماس،‭ ‬ودفع‭ ‬المسئولين‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬للاستفادة‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬العمال‭ ‬الهيئة‭ ‬ومشاريعها،‭ ‬والتأكيد‭ ‬عليهم‭ ‬بالالتزام‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يوجهها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭.‬

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