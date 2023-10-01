العكبري يشيد باعتماد الشفافية في حوارات هيئة الرياضة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال رئيس نادي مدينة عيسى الرياضي والثقافي أحمد جاسم العكبري إن الهيئة العامة للرياضة برئاسة الدكتور عبدالرحمن عسكر تتبنى سياسة ادارية جديدة وخصوصا في التعامل مع الأندية،
حيث تتبع مبدأ الشفافية والمكاشفة، وهو امر لطالما كان من صميم مبادئ المشروع الإصلاحي
لجلالة الملك المعظم الذي وضع مبدأ الشفافية احد العناوين الكبيرة لمستقبل ادارة الدولة، لذا فإننا
نشيد بالرئيس التنفيذي للهيئة وبشجاعته في مواجهة العقبات الإدارية التي تعترض طريق تطوير أداء الهيئة، والذي سينعكس بالضرورة ايجابا على انتاجية الأندية في مملكة البحرين وازدهار
الرياضة بصورة عامة .
وكشف العكبري انه وبدعوة خاصة من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الرياضة حضر لقاء برئاسة الدكتور عسكر وحضور عدد من المديرين في الهيئة، حيث قدم مجموعة من الملاحظات الصريحة والأمنيات الصادقة حول عدد من القضايا البيروقراطية التي يواجهها النادي مع بعض قطاعات الهيئة، مما يعطل العمل ويعقد الإجراءات في مشاريع كثيرة لدى النادي في مقدمتها مشاريع التطوير وتطوير البنية التحتية بالدرجة الأساسية.
واشاد رئيس نادي مدينة عيسى بسعة صدر الرئيس التنفيذي للهيئة وقدرته على ادارة مثل هذه الحوارات ذات الطابع النقدي والتي تدعو الى تبني اجراءات ادارية حازمة لكونها تمس التطوير الذي يدعو اليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ويدعو جميع الأندية للمساهمة بدورها في النهضة الشاملة للرياضة والحراك الشبابي.
ودعا العكبري الى تفعيل نتائج هذه الحوارات واتخاذ اجراءات عملية للتغيير والتطوير ووضع كل كادر من كوادر الهيئة في مكانه الصحيح، مستفيدين من دعم القيادة لكل الإجراءات التي تهدف الى حلحلة الأمور ودفع العجلة الى الإمام في هذا القطاع المهم الذي يمس فئة رئيسية من فئات المجتمع البحريني وهي فئة الشباب.
واكد رئيس النادي أن الكوادر الموجودة في الهيئة مع التدريب العالي المتخصص والإدارة الإبداعية في استثمار الطاقات المتاحة، ستكون جديرة بمهام التطوير، خصوصا اذا استمر الرئيس التنفيذي في متابعته الأعمال بهذا الحماس، ودفع المسئولين لديه في الهيئة للاستفادة قدر المستطاع من الدعم المقدم من القيادة الرشيدة العمال الهيئة ومشاريعها، والتأكيد عليهم بالالتزام بالتوجيهات الاستراتيجية التي يوجهها سمو الشيخ خالد بن حمد.
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