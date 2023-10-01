جينات وراثية للشقيقين الخالدي.. وهاجر ((فخورة بسعيد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كانت‭ ‬هاجر‭ (‬28‭ ‬عامًا‭) ‬تمنّي‭ ‬النفس‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الفرحة‭ ‬فرحتين‭ ‬في‭ ‬عائلتها‭ ‬بوقوف‭ ‬سعيد‭ (‬25‭ ‬عامًا‭) ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬عندما‭ ‬توج‭ ‬بذهبية‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬وايد‭ (‬جداً‭) ‬فخورة‭ ‬فيه،‭ ‬وفخورة‭ ‬بإنجازه‭. ‬سعيد‭ ‬حقق‭ ‬رقمين‭ ‬شخصيين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭. ‬أتمنى‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬وإن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬يحظى‭ ‬بالدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬سعيد‭ ‬قد‭ ‬حطّم‭ ‬السبت‭ ‬رقمه‭ ‬الشخصي‭ ‬أولاً‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بزمن‭ ‬10‭.‬19‭ ‬ثوان،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بزمن‭ ‬10‭.‬15‭ ‬ث‭.‬

اقتربت‭ ‬هاجر‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬مسجّلة‭ ‬11‭.‬35‭ ‬ثانية‭ ‬وراء‭ ‬الصينية‭ ‬مانتشي‭ ‬جي‭ (‬11.23‭)‬،‭ ‬وحال‭ ‬بينها‭ ‬وبينه‭ ‬شدّ‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة،‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ناتجاً‭ ‬عن‭ ‬التوتر،‭ ‬بعدما‭ ‬خسرت‭ ‬المسار‭ ‬الخاص‭ ‬بي‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬تركيز‭ ‬شديد‭ ‬لكي‭ ‬أنطلق‭ ‬بسرعة،‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬بسبب‭ ‬الشد‭ ‬العصبي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬السباقات‭ ‬عادة‮»‬‭.‬

وبدت‭ ‬هاجر،‭ ‬حاملة‭ ‬ذهبية‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية،‭ ‬متأثرة‭ ‬بعد‭ ‬التتويج‭ ‬بالبرونزية‭ ‬وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬هي‭ ‬أولى‭ ‬ميدالياتي‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الآسيوية‭. ‬تجاوزت‭ ‬إصابتي،‭ ‬وانخرطت‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬طويل‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭ ‬وتايلاند‭ ‬قبل‭ ‬المجيء‭ ‬إلى‭ ‬الصين‮»‬‭.‬

‭ ‬‮«‬زوجي‭ ‬متفهم‮»‬‭.. ‬قالت‭ ‬هاجر،‭ ‬ودموع‭ ‬الفرح‭ ‬انحبست‭ ‬في‭ ‬عينيها‭ ‬‮«‬لست‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬وصف‭ ‬الفرحة،‭ ‬أهدي‭ ‬البرونزية‭ ‬إلى‭ ‬أهل‭ ‬ديرتي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وإلى‭ ‬أمي‭ ‬وأبي،‭ ‬وأقول‭ ‬رفعت‭ ‬راسكم‮»‬‭.‬

تشدّد‭ ‬هاجر،‭ ‬المتزوجة‭ ‬منذ‭ ‬عامين،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التفاهم‭ ‬الكبير‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬مسيرتها‭ ‬الرياضية،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬ذويها‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬انخراطها‭ ‬مع‭ ‬شقيقها‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬‮«‬اتصالات‭ ‬الأهل‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تشكّل‭ ‬عاملا‭ ‬تحفيزيا،‭ ‬دائمًا‭ ‬أسمع‭ ‬عبارة‭ ‬لا‭ ‬تحاتين‭ (‬لا‭ ‬تقلقي‭) ‬قبل‭ ‬السباقات،‭ ‬فأدخل‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

جينات‭ ‬وراثية‭ ‬

عن‭ ‬ارتباطهما‭ ‬بـ«أم‭ ‬الألعاب‮»‬،‭ ‬تقول‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬مبتسمة‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬هي‭ ‬جينات‭ ‬وراثية‭. ‬نحن‭ ‬مرتبطون‭ ‬جدًا‭ ‬بألعاب‭ ‬القوى‭ ‬أنا‭ ‬وأخي‭ ‬وقبلنا‭ ‬ابن‭ ‬عمتي‭ ‬محمد‭ ‬فرحان‭ ‬البطل‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الـ100‭ ‬و200‭ ‬متر‮»‬‭.‬

يتفق‭ ‬سعيد‭: ‬‮«‬بالفعل‭ ‬هي‭ ‬قصّة‭ ‬عائلية،‭ ‬بدأت‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬فرحان،‭ ‬ونحن‭ ‬نكملها‭. ‬في‭ ‬بيتنا،‭ ‬هاجر‭ ‬بدأت‭ ‬المسيرة‭ ‬وشجعتني‭ ‬أن‭ ‬أدخل‭ ‬المجال،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭.‬‮«‬

وفيما‭ ‬وجه‭ ‬سعيد‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬عمومًا‭ ‬بأن‭ ‬‮»‬الرياضة‭ ‬هي‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يُخرج‭ ‬فيه‭ ‬الشخص‭ ‬طاقته‭ ‬بشكل‭ ‬صحيّ،‭ ‬وبضرورة‭ ‬أن‭ ‬يُنَمِّي‭ ‬أي‭ ‬هواية‭ ‬يرى‭ ‬نفسه‭ ‬بارعًا‭ ‬فيها‮«‬،‭ ‬دعت‭ ‬هاجر‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬لديه‭ ‬موهبة‭ ‬ويرى‭ ‬نفسه‭ ‬موهوبًا‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬معينة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ينميها،‭ ‬‮»‬اذا‭ ‬انت‭ ‬تؤمن‭ ‬أنك‭ ‬تحب‭ ‬هذا‭ ‬الشيء،‭ ‬واظب‭ ‬عليه،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬معي‭ ‬لأنني‭ ‬أحببت‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‮«‬‭.‬

وبرغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬سباقات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬يشكّل‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الأولمبيا‭ ‬حلمًا‭ ‬مشتركًا‭ ‬للشقيقين‭ ‬الخالدي،‭ ‬إذ‭ ‬تقول‭ ‬هاجر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ميدالية‭ ‬الآسياد‭ ‬فتحت‭ ‬الباب‭ ‬لباريس‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬يعد‭ ‬سعيد‭ (‬أسرع‭ ‬رجل‭ ‬عربي‭) ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬بـ«مستوى‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‮»‬‭.‬