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شؤون الجنسية والجوازات تنفذ حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع شرطة العاصمة وسوق العمل

10/1/2023 7:12:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬إجراءات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإقامات‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬العمالة‭ ‬بقوانين‭ ‬وشروط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإقامة،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفين‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين،‭ ‬وتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة‭ ‬حيال‭ ‬المخالفين‭.‬

وتضمنت‭ ‬الحملات‭ ‬قيام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بحصر‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تتواجد‭ ‬بها‭ ‬العمالة‭ ‬وتأمين‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬اللازمة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬هوياتهم‭ ‬وصلاحية‭ ‬إقاماتهم‭ ‬وتصاريح‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توقيف‭ ‬المخالفين‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيالهم‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬نفذت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مديريات‭ ‬وإدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬الأخرى‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬العمالة‭ ‬بقوانين‭ ‬وشروط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإقامة‭.‬

وتؤكد‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬تأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬للتصدي‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية،‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬التابع‭ ‬لشئون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬17077077،‭ ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ info@npra ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭. ‬

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