شؤون الجنسية والجوازات تنفذ حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع شرطة العاصمة وسوق العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نفذت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة العاصمة وهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك للوقوف على أي مخالفات أو إجراءات غير قانونية.
وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإقامات غير النظامية، والتأكد من التزام العمالة بقوانين وشروط مملكة البحرين الخاصة بالإقامة، حيث أسفرت الجهود المشتركة عن ضبط عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.
وتضمنت الحملات قيام مديرية شرطة محافظة العاصمة بحصر المناطق التي تتواجد بها العمالة وتأمين هذه المناطق واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة للتأكد من هوياتهم وصلاحية إقاماتهم وتصاريح العمل الخاصة بهم بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى توقيف المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي ذات السياق نفذت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالتعاون مع مديريات وإدارات وزارة الداخلية حملات تفتيشية مشتركة في محافظات المملكة الأخرى للتأكد من التزام العمالة بقوانين وشروط مملكة البحرين الخاصة بالإقامة.
وتؤكد شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن هذه الحملات تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتصدي لمثل هذه المخالفات، وذلك من خلال تنظيم هذه الحملات بشكل دائم في مختلف محافظات المملكة، مشيرةً إلى أهمية دور أفراد المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، والإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات العمالة غير النظامية من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع لشئون الجنسية والجوازات والإقامة على الرقم 17077077، أو البريد الإلكتروني info@npra . gov . bh .
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