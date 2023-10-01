محامي المتهم بتزوير شهادة ميلاد ونسب طفل إليه يتمسك ببراءته:

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬لمحام‭ ‬شهير،‭ ‬كشاهد‭ ‬نفي‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اتهام‭ ‬خمسيني‭ ‬بتزوير‭ ‬شهادة‭ ‬طفله‭ ‬ونسبه‭ ‬إليه،‭ ‬حيث‭ ‬تطوع‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬السابقة‭ ‬للإدلاء‭ ‬بشهادته،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬محل‭ ‬الواقعة‭ ‬هو‭ ‬نجل‭ ‬المتهم‭ ‬بموجب‭ ‬وثيقة‭ ‬زواج‭ ‬المتهم‭ ‬وزوجته‭ ‬الثانية‭ ‬وبموجب‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬الطفل‭ ‬الخاص‭ ‬بدولة‭ ‬والدته‭ ‬العربية‭ ‬الجنسية‭.‬

فيما‭ ‬تمسك‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محامي‭ ‬المتهم‭ ‬خلال‭ ‬مرافعته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬ببراءة‭ ‬موكله،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬فإن‭ ‬البنوة‭ ‬تثبت‭ ‬بالطرق‭ ‬الشرعية،‭ ‬وهي‭ ‬وجود‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬صحيح‭ ‬وانصرام‭ ‬مدة‭ ‬الحمل‭ ‬وإقرار‭ ‬الأب‭ ‬بالطفل،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬نفي‭ ‬النسب‭ ‬إلا‭ ‬بطريق‭ ‬الملاعنة‭ ‬وفقا‭ ‬لضوابطها‭ ‬الشرعية،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬وزوجته‭ ‬توافرت‭ ‬لديهما‭ ‬الوسائل‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭.‬

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬وزوجته‭ ‬العربية‭ ‬الجنسية‭ ‬واجها‭ ‬اتهامات‭ ‬بتزوير‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاد‭ ‬طفل‭ ‬ونسبه‭ ‬إليهما،‭ ‬بعد‭ ‬شهادة‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬علمها‭ ‬بعدم‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬زوجها‭ ‬وأن‭ ‬الطفل‭ ‬تم‭ ‬خطفه‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬وبعد‭ ‬جلسات‭ ‬عدة‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بالإنابة‭ ‬القضائية‭ ‬للدولة‭ ‬العربية‭ ‬محل‭ ‬ولادة‭ ‬الطفل‭ ‬لبيان‭ ‬مدى‭ ‬صحة‭ ‬واقعة‭ ‬اختطاف‭ ‬الطفل‭ ‬او‭ ‬تزوير‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاده‭. ‬

أشار‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص‭ (‬ DNA ‭) ‬شرعاً‭ ‬للطفل،‭ ‬طالما‭ ‬كان‭ ‬إبرام‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬صحيحا‭ ‬ويثبت‭ ‬الطفل‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬النسب‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الزواج‭ ‬الصحيح‭ ‬بكافة‭ ‬أركانه‭ ‬وشروطه‭ ‬يرتب‭ ‬جميع‭ ‬آثاره‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬الحال،‭ ‬أهمها‭ ‬إثبات‭ ‬نسب‭ ‬الأولاد‭ ‬الذين‭ ‬يولدون‭ ‬على‭ ‬فراش‭ ‬الزوجية‭ ‬لصاحب‭ ‬هذا‭ ‬الفراش‭ ‬دون‭ ‬غيره،‭ ‬وهذه‭ ‬القاعدة‭ ‬بديهية‭ ‬في‭ ‬الشرع‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬نفي‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬المحظورات‭ ‬شرعا‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمسك‭ ‬الأب‭ ‬بعدم‭ ‬صحة‭ ‬واقعة‭ ‬تزوير‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬وجواز‭ ‬السفر‭ ‬الصادرين‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الطعن‭ ‬عليها‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬ولم‭ ‬يقض‭ ‬ببطلانها‭ ‬أو‭ ‬الاستعلام‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬صحتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقرير‭ ‬الإنابة‭ ‬القضائية‭ ‬للدولة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬منها‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬والأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬للطفل‭ ‬بهدف‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيق،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬واقعة‭ ‬الولادة‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬صحيحة،‭ ‬وكافة‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬الطفل‭ ‬وولادته‭ ‬سليمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬أكدت‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬بلاغات‭ ‬بخطف‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬الولادة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬والإداري‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬عملية‭ ‬الولادة‭ ‬وانتهت‭ ‬التحريات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬يعود‭ ‬نسبه‭ ‬إلى‭ ‬الزوج‭ ‬البحريني‭ ‬وزوجته‭ ‬البحرينية،‭ ‬وأشار‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬كيدية‭ ‬من‭ ‬زوجة‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭.‬