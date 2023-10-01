Monday, 02 October 2023 06:34 GMT

مدان باختلاس نصف مليون دينار..30 أكتوبر الحكم في طعن موظف محكوم بالسجن 4 سنوات

10/1/2023 7:12:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حجزت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬جلسة‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬للحكم‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬موظف‭ ‬بشركة‭ ‬‮«‬بابكو‮»‬‭ ‬متهم‭ ‬بقضية‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬بمبلغ‭ ‬قارب‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بسجنه‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬وشركته‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬استخدمها‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬كلا‭ ‬منهما‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وأمرت‭ ‬بمصادرة‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أنجزت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬البلاغ‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬تحرياتها‭ ‬بشأن‭ ‬الشكوى‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬لاكتشافها‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬أثناء‭ ‬مباشرته‭ ‬لأعمال‭ ‬وظيفته‭.‬

باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بسؤال‭ ‬مجري‭ ‬التحريات‭ ‬ومسؤولي‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬وفحص‭ ‬مستندات‭ ‬الدعوى‭ ‬ومناقشة‭ ‬مسؤولي‭ ‬الشركات‭ ‬المتعاقدة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بابكو،‭ ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬التحقيقات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬استغل‭ ‬وظيفته‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬متعلقة‭ ‬بعجز‭ ‬المخازن‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬الصيانة‭ ‬واستغل‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬لمصلحته‭ ‬بأن‭ ‬أنشأ‭ ‬شركة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لغرض‭ ‬توريد‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياجات،‭ ‬ثم‭ ‬وجه‭ ‬الشركات‭ ‬المتعاقدة‭ ‬مع‭ ‬جهة‭ ‬عمله‭ ‬بشراء‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وتوريدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركته‭ ‬حصرياً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬هو‭ ‬باعتماد‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬المقدمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقواعد‭ ‬والاجراءات‭ ‬المقررة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬التحليل‭ ‬المالي‭ ‬المُعدّ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بنفسه‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬شركته‭ ‬بغسل‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصل‭ ‬عليها‭ ‬بطريق‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬السالفة‭ ‬البيان‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬أربعمائة‭ ‬وخمسة‭ ‬وأربعين‭ ‬ألفا‭ ‬ومائة‭ ‬وتسعة‭ ‬وعشرين‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومائتين‭ ‬واثنين‭ ‬وتسعين‭ ‬فلسا‭ ‬بأن‭ ‬أجرى‭ ‬عليها‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التحويل‭ ‬والسحب‭ ‬والإيداع‭ ‬والشراء‭ ‬بغرض‭ ‬إخفاء‭ ‬طبيعتها‭ ‬ومصدرها‭. ‬وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬تم‭ ‬تجميد‭ ‬حسابات‭ ‬المتهم‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬ممتلكاته‭ ‬واستجوابه‭ ‬ومواجهته‭ ‬بالأدلة‭ ‬القولية‭ ‬والفنية‭ ‬القائمة‭ ‬ضده،‭ ‬وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بإحالته‭ ‬محبوساً‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية

MENAFN01102023000055011008ID1107172292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث