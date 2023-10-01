مؤتمرٌ للمحافظين البريطانيين على أمل الاحتفاظ بالسلطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومنذ‭ ‬أشهر،‭ ‬تتوقع‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬تحوّلاً‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬نحو‭ ‬اليسار،‭ ‬مع‭ ‬تقدّم‭ ‬حزب‭ ‬العمّال‭ ‬بنحو‭ ‬عشرين‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬المتوقّعة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬جريغ‭ ‬هاندز‭ ‬أثناء‭ ‬افتتاحه‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المحافظون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬الطرف‭ ‬الأقل‭ ‬حظا‮»‬‭.

‬لكن‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬يعتزم‭ ‬إظهار‭ ‬أنّ‭ ‬المحافظين،‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬السلطة،‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يتمتّعون‭ ‬بالمصداقية‭ ‬‮«‬لتغيير‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬وعلى‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أكد‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬القيام‭ ‬بالأمور‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬فرقاً‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الناس،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تعرّضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬سيكون‭ ‬لديهم‭ ‬فكرة‭ ‬واضحة‭ ‬عن‭ ‬الوجهة‭ ‬التي‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أقود‭ ‬إليها‭ ‬البلاد‮»‬‭.

‬ويعدّ‭ ‬ذلك‭ ‬تغيراً‭ ‬في‭ ‬لهجة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬البالغ‭ ‬43‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬داونينج‭ ‬ستريت‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬بقليل،‭ ‬عبر‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬سعيه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬طغت‭ ‬عليه‭ ‬أزمة‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الولاية‭ ‬الفوضوية‭ ‬والقصيرة‭ ‬الأمد‭ ‬لليز‭ ‬تراس‭ ‬وبعد‭ ‬الأعوام‭ ‬التي‭ ‬أمضاها‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة،‭ ‬والذي‭ ‬اضطرّ‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭ ‬بسبب‭ ‬فضائح،‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬

سيتحدّث‭ ‬سوناك‭ ‬منتصف‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بعد‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬وبينها‭ ‬وزراء‭ ‬الدفاع‭ ‬جرانت‭ ‬شابس‭ ‬والخارجية‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬والداخلية‭ ‬سويلا‭ ‬برافرمان‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يواجه‭ ‬سوناك‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬السياسات‭ ‬التقليدية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالميزانية،‭ ‬ضغوطاً‭ ‬ضمن‭ ‬صفوفه،‭ ‬بينما‭ ‬ستمثل‭ ‬الضرائب‭ ‬37‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الدخل‭ ‬القومي‭ ‬بحلول‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة،‭ ‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬لم‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬3500‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬لكلّ‭ ‬أسرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬وفق‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬المالية‭. ‬

وتدعو‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرلمانيين‭ ‬البارزين،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقة‭ ‬ليز‭ ‬تراس،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تخفيف‭ ‬عبء‭ ‬الضرائب‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والمجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬مايكل‭ ‬غوف‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬تخفيض‭ ‬للضرائب‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وردّ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬مسلّطاً‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬لإبطاء‭ ‬التضخم،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬6 , 7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬واصفاً‭ ‬الأمر‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬تخفيض‭ ‬ضريبي‮»‬،‭ ‬خصوصاً‭ ‬للأسر‭ ‬ذات‭ ‬الدخل‭ ‬المنخفض‭.

‬في‭ ‬يناير،‭ ‬حدد‭ ‬سوناك‭ ‬خمس‭ ‬أولويات،‭ ‬بدءاً‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬مكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬والصحة،‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬مواضيع‭ ‬رئيسية‭ ‬لحملة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المقبلة،‭ ‬تماماً‭ ‬مثل‭ ‬البيئة‭. ‬