مؤتمرٌ للمحافظين البريطانيين على أمل الاحتفاظ بالسلطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مانشستر
– الوكالات: بدأ حزب المحافظين البريطاني بزعامة ريشي سوناك، الذي يشهد تراجعاً كبيراً في استطلاعات الرأي، مؤتمره السنوي في مانشستر أمس، على أمل التوصل إلى حل لتحويل دفّة الأمور وتجنّب الهزيمة في الانتخابات المقبلة.
ومنذ أشهر، تتوقع استطلاعات الرأي تحوّلاً في البلاد نحو اليسار، مع تقدّم حزب العمّال بنحو عشرين نقطة قبل الانتخابات المتوقّعة العام المقبل.
وقال رئيس الحزب جريغ هاندز أثناء افتتاحه المؤتمر «من المحتمل أن يكون المحافظون في هذه الانتخابات العامة الطرف الأقل حظا».
لكن ريشي سوناك يعتزم إظهار أنّ المحافظين، بعد 13 عاماً على وجودهم في السلطة، لا يزالون يتمتّعون بالمصداقية «لتغيير الأمور في الاتجاه الصحيح وعلى المدى الطويل»، حسبما أكد لشبكة «بي بي سي» أمس.
وقال «هذا يعني القيام بالأمور بشكل مختلف واتخاذ قرارات من شأنها أن تحدث فرقاً في حياة الناس، حتى لو تعرّضت لانتقادات بسبب ذلك». وأضاف أن «الناس سيكون لديهم فكرة واضحة عن الوجهة التي أريد أن أقود إليها البلاد».
ويعدّ ذلك تغيراً في لهجة رئيس الحكومة البالغ 43 عاماً والذي وصل إلى داونينج ستريت قبل أقل من عام بقليل، عبر الإعلان عن سعيه لتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي الصعب الذي طغت عليه أزمة تكاليف المعيشة، وذلك بعد الولاية الفوضوية والقصيرة الأمد لليز تراس وبعد الأعوام التي أمضاها بوريس جونسون في رئاسة الحكومة، والذي اضطرّ إلى الاستقالة بسبب فضائح، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
سيتحدّث سوناك منتصف يوم الأربعاء، بعد الشخصيات البارزة في الحكومة، وبينها وزراء الدفاع جرانت شابس والخارجية جيمس كليفرلي والداخلية سويلا برافرمان.
من جهة أخرى، يواجه سوناك المدافع عن السياسات التقليدية فيما يتعلق بالميزانية، ضغوطاً ضمن صفوفه، بينما ستمثل الضرائب 37 في المائة من الدخل القومي بحلول الانتخابات المقبلة، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ فترة ما بعد الحرب، أي بزيادة قدرها 3500 جنيه إسترليني لكلّ أسرة مقارنة بنهاية العام 2019، وفق معهد الدراسات المالية.
وتدعو مجموعة من البرلمانيين البارزين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، إلى «تخفيف عبء الضرائب»، فيما قال وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل غوف الأحد إنه يأمل في رؤية تخفيض للضرائب «قبل الانتخابات المقبلة».
وردّ رئيس الوزراء عبر «بي بي سي» مسلّطاً الضوء على جهوده لإبطاء التضخم، الذي وصل إلى 6 , 7 في المائة في أغسطس، واصفاً الأمر بأنه «أفضل تخفيض ضريبي»، خصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض.
في يناير، حدد سوناك خمس أولويات، بدءاً بالاقتصاد وصولا الى مكافحة الهجرة غير الشرعية والصحة، والتي أصبحت مواضيع رئيسية لحملة الانتخابات التشريعية المقبلة، تماماً مثل البيئة.
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