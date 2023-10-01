وصول بعثة الأمم المتحدة إلى كاراباخ في أول زيارة منذ 30 عاما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفاد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬بعثة‭ ‬أممية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬كاراباخ‭ ‬صباح‭ ‬أمس‮»‬،‭ ‬لتقييم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬خصوصا‭. ‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬تتمكن‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المنطقة‭.‬

الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وافق‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الأرمن‭ ‬الذين‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬ناجورني‭ ‬كاراباخ‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحتهم‭ ‬وحل‭ ‬حكومتهم‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬خاطف‭ ‬شنته‭ ‬قوات‭ ‬باكو‭.‬

والسبت‭ ‬أعربت‭ ‬فرنسا‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لعدم‭ ‬موافقة‭ ‬أذربيجان‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬البعثة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬أرمني‭. ‬

وبدد‭ ‬اتفاق‭ ‬السلطات‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬كاراباخ‭ ‬حلم‭ ‬الأرمن‭ ‬منذ‭ ‬قرون‭ ‬بإعادة‭ ‬توحيد‭ ‬ما‭ ‬يعتبرونه‭ ‬أراضي‭ ‬أسلافهم‭ ‬المقسمة‭ ‬بين‭ ‬قوى‭ ‬إقليمية‭ ‬منذ‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى‭.‬

في‭ ‬المجموع،‭ ‬أُفيد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬حوالي‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجوم‭ ‬العسكري‭. ‬وأدت‭ ‬المعارك‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬كلّ‭ ‬جانب‭. ‬

وبات‭ ‬إقليم‭ ‬كاراباخ‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬أن‭ ‬يفرغ‭ ‬من‭ ‬سكانه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬حوالي‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬أزمة‭ ‬لاجئين‭.‬

رأت‭ ‬مراسلة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬حدودي‭ ‬قرب‭ ‬ممر‭ ‬لاتشين،‭ ‬وهو‭ ‬الطريق‭ ‬البري‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬الإقليم‭ ‬بأرمينيا،‭ ‬سيارة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬الجيب‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬شبه‭ ‬مهجور‭. ‬

وأكد‭ ‬سيرجي‭ ‬أستساريان‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬أنه‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬الأرمن‭ ‬المغادرين‭ ‬لكاراباخ‭. ‬

وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أدنى‭ ‬فكرة‭ ‬إلى‭ ‬أين‭ ‬سأذهب،‭ ‬ربما‭ ‬أوروبا‮»‬،‭ ‬مبديا‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬اللاجئون‭ ‬حال‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬أذربيجان‭ ‬ضمانات‭ ‬ومساعدات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تحدثت‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬التي‭ ‬أخبرتني‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭ ‬إذا‭ ‬رغبنا‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬وبإمكاننا‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬بيوتنا‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬أذربيجان‭ ‬أن‭ ‬فريقا‭ ‬تابعا‭ ‬لسلطات‭ ‬الهجرة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬خانكندي‭ (‬ستيباناكرت‭ ‬بالأرمنية‭)‬،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬كاراباخ،‭ ‬لتسجيل‭ ‬من‭ ‬بقي‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الأرمن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬دمجهم‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭... ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الأذربيجاني‮»‬،‭ ‬وتوفير‭ ‬‮«‬رعاية‭ ‬الدولة‭ ‬الأذربيجانية‮»‬‭ ‬لهم‭. ‬

وقالت‭ ‬نظلي‭ ‬باجداساريان،‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬100 , 490‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬قسرا‭ ‬إلى‭ ‬أرمينيا‮»‬‭ ‬بحلول‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬47322‭ ‬لاجئاً‭ ‬باتوا‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬إقامة‭ ‬موقتة‭. ‬

وأمس،‭ ‬دعت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأرمنية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬هاسميك‭ ‬تولماجيان‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬‮«‬ظروف‭ ‬لائقة‮»‬‭ ‬لعودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬الأرمن‭ ‬إلى‭ ‬كاراباخ‭. ‬

وطالبت‭ ‬أيضا‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬‮«‬يظهر‭ ‬تاريخ‭ ‬الإنسانية‭ ‬أن‭ ‬الافلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬يسهل‭ ‬تكرار‭ ‬الجريمة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬قيام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬نرى‭ ‬جمهورية‭ ‬تزول‮»‬،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يخلق‭ ‬سابقة‭. ‬