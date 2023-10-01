((البحرين الوطني)) أفضل بنك في ((ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)NBB

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لتقف‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬ ESG ‭)). ‬ففي‭ ‬أعقاب‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬الاستدامة‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬عمد‭ ‬البنك‭ ‬لدمج‭ ‬ممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات ESG ‭) ) ‬ضمن‭ ‬عملياته‭ ‬التجارية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬توافق‭ ‬ممارسات‭ ‬الإفصاح‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أطر‭ ‬إعداد‭ ‬تقارير‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬ ESG ‭)) ‬الدولية‭.‬

وقد‭ ‬شملت‭ ‬عمليات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬المتضمنة‭ ‬لمبادرات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات ESG ‭) ) ‬تدشين‭ ‬أكاديمية‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬إطلاق‭ ‬المعيار‭ ‬الوطني‭ ‬لبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬‮«‬ Evolve ‮»‬‭ ‬و‮«‬ Thrive ‮»‬،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬كخفض‭ ‬معدلات‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬والمياه،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬النفايات‭ ‬الضارة،‭ ‬وخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬تضمنت‭ ‬بعض‭ ‬مبادرات‭ ‬السلوك‭ ‬التجاري‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬تطوير‭ ‬هياكل‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬للأفراد؛‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬ذات‭ ‬تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬بيئية‭ ‬ومجتمعية‭ ‬بأسعار‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إثراء‭ ‬عروض‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أهلية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬الوطني،‭ ‬وحرص‭ ‬البنك‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬نهج‭ ‬أكثر‭ ‬تخصيصًا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مستوى‭ ‬التطور‭ ‬المطلوب‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬كمنسق‭ ‬للاستدامة‭ ‬ضمن‭ ‬صفقة‭ ‬قرض‭ ‬مشترك‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لأحد‭ ‬الأصول‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬بوريس‭ ‬ديتشيف‭ ‬كبير‭ ‬محللي‭ ‬الأبحاث‭ ‬لدى‭ ‬يوروموني‭ ‬بقوله‭: ‬‮»‬لقد‭ ‬تصدر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الطريق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خفض‭ ‬معدلات‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬والمياه‭ ‬وتقليل‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬بنسبة‭ ‬13 ‭%‬ ،‭ ‬وعمد‭ ‬لتشجيع‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬خيارات‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬عبر‭ ‬طرح‭ ‬منتجات‭ ‬مبتكرة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮»‬يشرفنا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تكريمنا‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬يوروموني‭ ‬للتميز‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬نظير‭ ‬إنجازاتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لالتزامنا‭ ‬الثابت‭ ‬بالاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬القوية‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬خلق‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬نعمل‭ ‬فيها‭. ‬لذا‭ ‬فإننا‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مِثالاً‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬القطاع‭ ‬كمؤسسة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‮»‬‭.‬

ويبقى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ملتزمًا‭ ‬بتعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ (‬ ESG ‭). ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬مستمر‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والشركاء‭ ‬لابتكار‭ ‬مبادرات‭ ‬مستقبلية‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتنعكس‭ ‬بالإيجاب‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭.‬