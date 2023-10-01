((البحرين الوطني)) أفضل بنك في ((ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) للعام الثاني على التوالي، حصد بنك البحرين الوطني (
NBB ) جائزة يوروموني للتميز لعام 2023 «كأفضل بنك في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البحرين».
وتأتي هذه الجائزة لتقف شاهدًا على الإنجازات الكبيرة التي حققها بنك البحرين الوطني في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG )). ففي أعقاب الكشف عن خطة عمل الاستدامة الممتدة على مدى 3 أعوام في عام 2020، عمد البنك لدمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG ) ) ضمن عملياته التجارية، وتعزيز توافق ممارسات الإفصاح مع عدد من أطر إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG )) الدولية.
وقد شملت عمليات بنك البحرين الوطني المتضمنة لمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG ) ) تدشين أكاديمية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عام 2022 بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة، الى جانب إطلاق المعيار الوطني لبرامج التدريب « Evolve » و« Thrive »، وتعزيز مؤشرات الأداء ضمن نطاق الحفاظ على البيئة كخفض معدلات استهلاك الطاقة والمياه، والحد من استهلاك النفايات الضارة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
علاوة على ما سبق، تضمنت بعض مبادرات السلوك التجاري لبنك البحرين الوطني تطوير هياكل تمويلية مبتكرة للأفراد؛ عبر توفير منتجات ذات تأثيرات إيجابية بيئية ومجتمعية بأسعار في متناول الجميع. كما تم إثراء عروض البنك في قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توسيع نطاق أهلية الحصول على تمويل الوطني، وحرص البنك أيضًا على تبني نهج أكثر تخصيصًا يتماشى مع مستوى التطور المطلوب. وفي هذا السياق، تم تعيين بنك البحرين الوطني في عام 2022 كمنسق للاستدامة ضمن صفقة قرض مشترك بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي لأحد الأصول الاستراتيجية الرئيسية لمملكة البحرين.
وتعليقًا على هذه المناسبة، صرّح بوريس ديتشيف كبير محللي الأبحاث لدى يوروموني بقوله: »لقد تصدر بنك البحرين الوطني الطريق في مجال الاستدامة، حيث تمكن من خفض معدلات استهلاك الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13 % ، وعمد لتشجيع العملاء على اتخاذ خيارات صديقة للبيئة عبر طرح منتجات مبتكرة».
من جانبه، قال عثمان أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة ببنك البحرين الوطني: »يشرفنا أن يتم تكريمنا للعام الثاني خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2023 نظير إنجازاتنا في مجال الاستدامة، حيث تأتي هذه الجائزة تأكيدًا لالتزامنا الثابت بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة القوية. ونحن نؤمن بأهمية خلق تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها. لذا فإننا نهدف إلى أن نكون مِثالاً يُحتذى به على صعيد القطاع كمؤسسة تعتمد على الاستدامة».
ويبقى بنك البحرين الوطني ملتزمًا بتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG ). كما أنه مستمر بالعمل مع أصحاب المصلحة والشركاء لابتكار مبادرات مستقبلية تتوافق مع الرؤية الوطنية وتنعكس بالإيجاب على المجتمع.
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