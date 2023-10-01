للعام الثالث على التوالي..بنك ((إلى)) يحصد جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ABC

وقد‭ ‬قام‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬تصور‭ ‬ونظرة‭ ‬الأفراد‭ ‬عن‭ ‬البنوك‭ ‬مع‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬تفاعلهم‭ ‬معها‭. ‬ومنذ‭ ‬إنشائه‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬فتح‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الطريق‭ ‬لإطلاق‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬اكتسب‭ ‬البنك‭ ‬قاعدة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يستمتعون‭ ‬باستخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬مصرفي‭ ‬استثنائي‭ ‬وسهل‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬واستخدامها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬والمكان‭ ‬المناسب‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬البارز،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬المعراج،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬‮«‬تُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬المميزة‭ ‬دليلًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للابتكار‭ ‬الرقمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬سلسة‭ ‬وفريدة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تركيز‭ ‬البنك‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬المالية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬المعراج‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تُعتبر‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬صوتا‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية،‭ ‬ونحن‭ ‬نشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬والفخر‭ ‬لحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬فريق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماسهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬بالوفاء‭ ‬بوعد‭ ‬علامتنا‭ ‬التجارية‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬‮«‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬العميل‮»‬‭. ‬إن‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬المرموقة‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬ثقتنا‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬نطرحها،‭ ‬كما‭ ‬يدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‮»‬‭. ‬

وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬هي‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬لأفضل‭ ‬البنوك‭ ‬الرقمية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وقد‭ ‬خضع‭ ‬المشاركون‭ ‬لعملية‭ ‬تقييم‭ ‬صارمة‭ ‬ودقيقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مرموقة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ Infosys ‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستشارات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والتنسيب‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭. ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬محرري‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬بعملية‭ ‬الاختيار‭ ‬النهائية‭ ‬للفائزين‭.‬

برز‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬باستراتيجيته‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬وتنمية‭ ‬حصته‭ ‬السوقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬منتجات‭ ‬قوية‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬نماذج‭ ‬مصرفية‭ ‬تقليدية‭ ‬إلى‭ ‬نماذج‭ ‬متطورة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بخدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬تناسب‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتطلعاتهم‭. ‬يقدم‭ ‬البنك‭ ‬مجموعة‭ ‬فعالة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬إدارة‭ ‬الأموال‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الأخرى‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬ومبادراته‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

لقد‭ ‬كان‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالطرق‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختبارها‭ ‬عبر‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إدارة‭ ‬أموالهم‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬حصالة‮»‬،‭ ‬الخدمة‭ ‬الرقمية‭ ‬للادخار،‭ ‬و«الجمعية‮»‬،‭ ‬الوسيلة‭ ‬الادخارية‭ ‬التعاونية‭ ‬المستلهمة‭ ‬من‭ ‬العادات‭ ‬الإقليمية‭ ‬العريقة،‭ ‬يستمتع‭ ‬العملاء‭ ‬بالتسجيل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬السلس‭ ‬الذي‭ ‬يستغرق‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تحسينات‭ ‬منتظمة‭ ‬داخل‭ ‬التطبيق،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬خيار‭ ‬إيداع‭ ‬لأجل‭ ‬محدد،‭ ‬وميزة‭ ‬استخدام‭ ‬حساب‭ ‬الكنز،‭ ‬وهو‭ ‬حساب‭ ‬يمكن‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬ستغير‭ ‬حياتهم،‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2‭.‬25‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬يستفيد‭ ‬مستخدمو‭ ‬بطاقات‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬وبطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الامتيازات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استرداد‭ ‬النفقات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والفوز‭ ‬بعطلات‭ ‬دولية‭ ‬فخمة‭. ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬التزامه‭ ‬بالتطور‭ ‬والنمو‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار،‭ ‬كشف‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬مؤخرًا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬البراق‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬نافذة‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬مانحًا‭ ‬عملائه‭ ‬الحرية‭ ‬المطلقة‭ ‬للاختيار‭ ‬بين‭ ‬استخدام‭ ‬القنوات‭ ‬المصرفية‭ ‬التقليدية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬كل‭ ‬القنوات‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭.‬