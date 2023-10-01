Monday, 02 October 2023 06:33 GMT

للعام الثالث على التوالي..بنك ((إلى)) يحصد جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في البحرين

10/1/2023 7:12:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يحصد‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬رقمي‭ ‬للأفراد‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬‮«‬لأفضل‭ ‬البنوك‭ ‬الرقمية‭ ‬للأفراد‮»‬‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬البنك‭ ‬الأسرع‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والمتوافر‭ ‬حصرياً‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الأخرى‭ ‬وهي‭: ‬‮«‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬الموبايل‮»‬،‭ ‬و‮«‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬عروض‭ ‬للمنتجات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‮»‬،‭ ‬و«جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تصميم‭ ‬لتجربة‭ ‬المستخدم‮»‬،‭ ‬و«جائزة‭ ‬البنك‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬والخدمات‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬،‭ ‬و«جائزة‭ ‬البنك‭ ‬الأكثر‭ ‬ابتكارًا‭ ‬والأفضل‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬تصور‭ ‬ونظرة‭ ‬الأفراد‭ ‬عن‭ ‬البنوك‭ ‬مع‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬تفاعلهم‭ ‬معها‭. ‬ومنذ‭ ‬إنشائه‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬فتح‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الطريق‭ ‬لإطلاق‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬اكتسب‭ ‬البنك‭ ‬قاعدة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يستمتعون‭ ‬باستخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬مصرفي‭ ‬استثنائي‭ ‬وسهل‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬واستخدامها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬والمكان‭ ‬المناسب‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬البارز،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬المعراج،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬‮«‬تُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬المميزة‭ ‬دليلًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للابتكار‭ ‬الرقمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬سلسة‭ ‬وفريدة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تركيز‭ ‬البنك‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬المالية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬المعراج‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تُعتبر‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬صوتا‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية،‭ ‬ونحن‭ ‬نشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬والفخر‭ ‬لحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬فريق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماسهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬بالوفاء‭ ‬بوعد‭ ‬علامتنا‭ ‬التجارية‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬‮«‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬العميل‮»‬‭. ‬إن‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬المرموقة‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬ثقتنا‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬نطرحها،‭ ‬كما‭ ‬يدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‮»‬‭. ‬

وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬هي‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬لأفضل‭ ‬البنوك‭ ‬الرقمية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وقد‭ ‬خضع‭ ‬المشاركون‭ ‬لعملية‭ ‬تقييم‭ ‬صارمة‭ ‬ودقيقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مرموقة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ Infosys ‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستشارات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والتنسيب‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭. ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬محرري‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬بعملية‭ ‬الاختيار‭ ‬النهائية‭ ‬للفائزين‭.‬

برز‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬باستراتيجيته‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬وتنمية‭ ‬حصته‭ ‬السوقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬منتجات‭ ‬قوية‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬نماذج‭ ‬مصرفية‭ ‬تقليدية‭ ‬إلى‭ ‬نماذج‭ ‬متطورة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بخدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬تناسب‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتطلعاتهم‭. ‬يقدم‭ ‬البنك‭ ‬مجموعة‭ ‬فعالة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬إدارة‭ ‬الأموال‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الأخرى‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬ومبادراته‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

لقد‭ ‬كان‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالطرق‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختبارها‭ ‬عبر‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إدارة‭ ‬أموالهم‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬حصالة‮»‬،‭ ‬الخدمة‭ ‬الرقمية‭ ‬للادخار،‭ ‬و«الجمعية‮»‬،‭ ‬الوسيلة‭ ‬الادخارية‭ ‬التعاونية‭ ‬المستلهمة‭ ‬من‭ ‬العادات‭ ‬الإقليمية‭ ‬العريقة،‭ ‬يستمتع‭ ‬العملاء‭ ‬بالتسجيل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬السلس‭ ‬الذي‭ ‬يستغرق‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تحسينات‭ ‬منتظمة‭ ‬داخل‭ ‬التطبيق،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬خيار‭ ‬إيداع‭ ‬لأجل‭ ‬محدد،‭ ‬وميزة‭ ‬استخدام‭ ‬حساب‭ ‬الكنز،‭ ‬وهو‭ ‬حساب‭ ‬يمكن‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬ستغير‭ ‬حياتهم،‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2‭.‬25‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬يستفيد‭ ‬مستخدمو‭ ‬بطاقات‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬وبطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الامتيازات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استرداد‭ ‬النفقات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والفوز‭ ‬بعطلات‭ ‬دولية‭ ‬فخمة‭. ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬التزامه‭ ‬بالتطور‭ ‬والنمو‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار،‭ ‬كشف‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬مؤخرًا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬البراق‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬نافذة‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬مانحًا‭ ‬عملائه‭ ‬الحرية‭ ‬المطلقة‭ ‬للاختيار‭ ‬بين‭ ‬استخدام‭ ‬القنوات‭ ‬المصرفية‭ ‬التقليدية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬كل‭ ‬القنوات‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭.‬

MENAFN01102023000055011008ID1107172287

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث