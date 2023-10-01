للعام الثالث على التوالي..بنك ((إلى)) يحصد جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) للعام الثالث على التوالي يحصد بنك «إلى» جائزة «أفضل بنك رقمي للأفراد» في البحرين ضمن جوائز مجلة جلوبال فاينانس «لأفضل البنوك الرقمية للأفراد» في العالم لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2023. كما أضاف البنك الأسرع نموًا في المنطقة، والمتوافر حصرياً عبر الهواتف الذكية، والمدعوم من قبل بنك
ABC ، إلى سجله الحافل بالإنجازات، العديد من الجوائز الأخرى وهي: «جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الموبايل»، و«جائزة أفضل عروض للمنتجات عبر الإنترنت»، و«جائزة أفضل تصميم لتجربة المستخدم»، و«جائزة البنك الأفضل في التسويق والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، و«جائزة البنك الأكثر ابتكارًا والأفضل في التحول الرقمي في البحرين».
وقد قام بنك «إلى» بإحداث تغيير جذري في تصور ونظرة الأفراد عن البنوك مع إحداث نقلة نوعية في طريقة تفاعلهم معها. ومنذ إنشائه عام 2019، فتح بنك «إلى» الطريق لإطلاق خدمات مصرفية رقمية عالية المستوى في البحرين. اكتسب البنك قاعدة كبيرة من العملاء الذين يستمتعون باستخدام تطبيق مصرفي استثنائي وسهل يمكنهم من الوصول إلى مجموعة بارزة من الخدمات المصرفية واستخدامها في الوقت والمكان المناسب.
وفي تعليق له على هذا الإنجاز البارز، قال محمد المعراج، الرئيس التنفيذي لبنك «إلى»: «تُعتبر هذه الجوائز المميزة دليلًا على التزام بنك «إلى» بفتح آفاق جديدة للابتكار الرقمي، وذلك بهدف تقديم تجربة مصرفية سلسة وفريدة، علاوة على تركيز البنك المستمر على تلبية احتياجات عملائه وتحقيق طموحاتهم المالية».
وأضاف المعراج قائلًا: «تُعتبر مجلة جلوبال فاينانس صوتا رائدا في مجال الصناعة المصرفية، ونحن نشعر بالسعادة والفخر لحصولنا على هذه الجوائز. أود أن أشكر فريق بنك «إلى» على حماسهم والتزامهم بالوفاء بوعد علامتنا التجارية المتمثل في «خدمات مصرفية تعبر عن العميل». إن حصولنا على مثل هذه الجوائز المرموقة يُعزز من ثقتنا في العروض والخدمات التي نطرحها، كما يدفعنا إلى رفع مستوى التميز في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية».
وتُعتبر هذه النسخة هي الرابعة والعشرين من جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل البنوك الرقمية حول العالم. وقد خضع المشاركون لعملية تقييم صارمة ودقيقة من قبل لجنة تحكيم مرموقة من شركة Infosys الرائدة في مجال الاستشارات والتكنولوجيا والتنسيب إلى الخارج. وقد قام فريق من محرري مجلة جلوبال فاينانس بعملية الاختيار النهائية للفائزين.
برز بنك «إلى» باستراتيجيته القوية التي ركزت على جذب وتنمية حصته السوقية من خلال طرح منتجات قوية نجحت في تحويل المستخدمين من نماذج مصرفية تقليدية إلى نماذج متطورة والاستمتاع بخدمات مصرفية رقمية تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم. يقدم البنك مجموعة فعالة من منتجات إدارة الأموال والعديد من المزايا الأخرى عبر تطبيق من الدرجة الأولى ومبادراته التي تعزز الشمول المالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد كان البنك من الرواد في مجال تمكين العملاء من الاستمتاع بالطرق التقليدية التي تم اختبارها عبر الوقت من أجل إدارة أموالهم عبر المنصات الرقمية. إضافة إلى استخدام «حصالة»، الخدمة الرقمية للادخار، و«الجمعية»، الوسيلة الادخارية التعاونية المستلهمة من العادات الإقليمية العريقة، يستمتع العملاء بالتسجيل الإلكتروني السلس الذي يستغرق بضع دقائق فقط، هذا بالإضافة إلى وجود تحسينات منتظمة داخل التطبيق، مع وجود خيار إيداع لأجل محدد، وميزة استخدام حساب الكنز، وهو حساب يمكن العملاء من الفوز بجوائز نقدية ستغير حياتهم، حيث يبلغ مجموعها هذا العام 2.25 مليون دولار أمريكي. يستفيد مستخدمو بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان من العديد من الامتيازات، بما في ذلك استرداد النفقات في الخارج والفوز بعطلات دولية فخمة. وانطلاقاً من التزامه بالتطور والنمو والتكيف مع احتياجات عملائه المتغيرة باستمرار، كشف بنك «إلى» مؤخرًا عن «البراق»، وهي نافذة الصيرفة الإسلامية لبنك ABC ، مانحًا عملائه الحرية المطلقة للاختيار بين استخدام القنوات المصرفية التقليدية والإسلامية، حيث يمكن استخدام كل القنوات عبر تطبيق بنك «إلى».
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