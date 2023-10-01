الملك يتلقى برقيات شكر من رؤساء ساحل العاج والبرازيل وبنين

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- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامته بمناسبة ذكرى الاستقلال لجمهورية ساحل العاج.
كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامته بمناسبة ذكرى الاستقلال لجمهورية البرازيل الاتحادية.
وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامته بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية بنين.
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