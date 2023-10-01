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احتفالات ضخمة في الصين بالعيد الوطني الـ74

10/1/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬انطلاق‭ ‬احتفالات‭ ‬رسمية‭ ‬وشعبية‭ ‬ضخمة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬الـ74،‭ ‬إذ‭ ‬تأسست‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الزعيم‭ ‬الصيني‭ ‬ماو‭ ‬تسي‭ ‬تونج‭ ‬عام‭ ‬1949‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬عيدا‭ ‬وطنيا‭ ‬تقام‭ ‬فيه‭ ‬احتفالات‭ ‬شعبية‭ ‬برعاية‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الساحات‭ ‬العامة‭ ‬بجميع‭ ‬أرجاء‭ ‬الصين،‭ ‬تستمر‭ ‬قرابة‭ ‬7‭ ‬أيام،‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬الأسبوع‭ ‬الذهبي‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تعطل‭ ‬فيها‭ ‬المصالح‭ ‬الحكومية‭ ‬والمدارس‭ ‬والجامعات‭.‬

وتتضمن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الضخمة‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬الشهداء‭ ‬الثوريين‭ ‬الذين‭ ‬ضحوا‭ ‬بحياتهم‭ ‬لتأسيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬لذلك‭ ‬يحمل‭ ‬هذا‭ ‬العيد‭ ‬قيمة‭ ‬عظيمة‭ ‬للشعب‭ ‬الصيني،‭ ‬وحتى‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬الزمن‭ ‬لم‭ ‬ينسَ‭ ‬الناس‭ ‬جذورهم‭ ‬والقيم‭ ‬وراء‭ ‬تأسيس‭ ‬وطنهم‭.‬

ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬تشي‭ ‬جين‭ ‬بينغ،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬ضخم‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الشعب‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬الأمة‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬الثقة‭ ‬والسعي‭ ‬للوحدة‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬دؤوب‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬صين‭ ‬قوية‭ ‬وتحقيق‭ ‬تجديد‭ ‬الشباب‭ ‬الوطني‭ ‬للأمة‭ ‬الصينية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المستقبل‭ ‬مشرق،‭ ‬وينبغي‭ ‬للأمة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الصعوبات‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭. ‬وقال‭ ‬شي‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الـ74‭ ‬عاما‭ ‬الماضية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ ‬انتقلت‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬فقر‭ ‬إلى‭ ‬ازدهار‭ ‬معتدل‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬شامل‭.‬

ومضى‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬شرعت‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬جديدة‭ ‬لبناء‭ ‬أمة‭ ‬قوية‭ ‬ودفع‭ ‬تجديد‭ ‬الشباب‭ ‬الوطني‭ ‬للأمة‭ ‬الصينية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجبهات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسار‭ ‬تحديث‭ ‬صيني‭ ‬النمط‮»‬‭.‬

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