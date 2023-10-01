احتفالات ضخمة في الصين بالعيد الوطني الـ74

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهدت الصين أمس انطلاق احتفالات رسمية وشعبية ضخمة بالعيد الوطني الـ74، إذ تأسست جمهورية الصين على يد الزعيم الصيني ماو تسي تونج عام 1949. ويعد هذا اليوم عيدا وطنيا تقام فيه احتفالات شعبية برعاية الحكومة في الساحات العامة بجميع أرجاء الصين، تستمر قرابة 7 أيام، يطلق عليه «الأسبوع الذهبي»، حيث تعطل فيها المصالح الحكومية والمدارس والجامعات.
وتتضمن الاحتفالات العديد من الفعاليات الضخمة لإحياء ذكرى الشهداء الثوريين الذين ضحوا بحياتهم لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، لذلك يحمل هذا العيد قيمة عظيمة للشعب الصيني، وحتى مع تغير الزمن لم ينسَ الناس جذورهم والقيم وراء تأسيس وطنهم.
ودعا الرئيس الصيني تشي جين بينغ، خلال حفل ضخم أقيم في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الأمة إلى ترسيخ الثقة والسعي للوحدة في مسعى دؤوب نحو بناء صين قوية وتحقيق تجديد الشباب الوطني للأمة الصينية. وأضاف أن المستقبل مشرق، وينبغي للأمة الاستمرار في التغلب على الصعوبات والمضي قدما في مسيرتها. وقال شي إنه على مدار الـ74 عاما الماضية منذ تأسيس الصين الجديدة انتقلت البلاد من فقر إلى ازدهار معتدل على نحو شامل.
ومضى قائلا: «لقد شرعت البلاد في رحلة جديدة لبناء أمة قوية ودفع تجديد الشباب الوطني للأمة الصينية على جميع الجبهات من خلال مسار تحديث صيني النمط».
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