أمر ملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب إلى الانعقاد الأحد القادم

أمر ملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب إلى الانعقاد الأحد القادم
التاريخ
10/1/2023 7:12:23 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أمر ملكي رقم (44) لسنة 2023م بدعوة مجلسي الشورى والنواب إلى الانعقاد.
وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي، أنه يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثامن من شهر أكتوبر 2023م لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس. ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
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