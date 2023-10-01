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أمر ملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب إلى الانعقاد الأحد القادم

10/1/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2023م‭ ‬بدعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬إلى‭ ‬الانعقاد‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي،‭ ‬أنه‭ ‬يُدعى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للاجتماع‭ ‬عصر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭ ‬لافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭. ‬ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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