ولي العهد رئيس الوزراء: حرص متبادل بين البحرين وبريطانيا على دفع التعاون بين البلدين نحو آفاقٍ أكثر رحابة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس‭ ‬اللورد‭ ‬نيكولاس‭ ‬ليونز‭ ‬عمدة‭ ‬الحي‭ ‬المالي‭ ‬لمدينة‭ ‬لندن،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعددٍ‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬بزيارة‭ ‬اللورد‭ ‬نيكولاس‭ ‬ليونز‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬الشراكات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬مسارات‭ ‬أرحب‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬للتعاون‭ ‬الثنائي،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬بالمجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والمالية‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬والمالي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وأهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬وتعزيزها‭ ‬دعماً‭ ‬للعلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬القائمة‭ ‬ومواصلة‭ ‬تنميتها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬مسارات‭ ‬أرحب‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬متجذرة‭ ‬واتفاقيات‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أقام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬تكريماً‭ ‬لعمدة‭ ‬الحي‭ ‬المالي‭ ‬بمدينة‭ ‬لندن‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭. ‬