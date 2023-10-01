ولي العهد رئيس الوزراء: حرص متبادل بين البحرين وبريطانيا على دفع التعاون بين البلدين نحو آفاقٍ أكثر رحابة

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- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الحرص المتبادل بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة على تعزيز العلاقات الثنائية دفع بالتعاون بين البلدين نحو آفاقٍ أكثر رحابة، لافتاً سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تم في مسارات التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين، ويحقق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعددٍ من كبار المسؤولين، حيث رحب سموه بزيارة اللورد نيكولاس ليونز والوفد المرافق والتي تأتي في إطار الحرص المتبادل على تقوية الشراكات القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وبما يسهم في فتح مسارات أرحب في القطاعات ذات الأولوية للتعاون الثنائي، في مقدمتها ما يتصل بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية.
وأكد سموه الدور المهم للقطاع الخاص في رفد أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والمالي بين البلدين الصديقين وأهمية الاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار وتعزيزها دعماً للعلاقات الراسخة بين البلدين، مشيراً سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز الشراكات القائمة ومواصلة تنميتها بما يسهم في فتح مسارات أرحب في القطاعات الحيوية ويصب في تعزيز آفاق التعاون الثنائي التي تدعمها علاقات تاريخية متجذرة واتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات.
كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.
هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء تكريماً لعمدة الحي المالي بمدينة لندن والوفد المرافق.
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