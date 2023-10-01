ولي العهد رئيس الوزراء: علاقات راسخة بين البحرين ومصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات راسخة تجسدها عمق ومتانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين وما تشهده على الدوام من نموٍ وتقدمٍ على كل الأصعدة، منوهًا سموه بما تحظى به هذه العلاقات من حرصٍ واهتمامٍ بتطويرها وتنميتها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، للعمل على الدفع بها نحو فضاءاتٍ أوسع بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ياسر محمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة، حيث نوّه سموه بالجهود التي بذلها السفير في تنمية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومواصلة تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه المقبلة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمامٍ بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والدفع به نحو مستوياتٍ أشمل، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.
MENAFN01102023000055011008ID1107172281
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.