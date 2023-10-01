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ولي العهد رئيس الوزراء: علاقات راسخة بين البحرين ومصر

10/1/2023 7:12:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬راسخة‭ ‬تجسدها‭ ‬عمق‭ ‬ومتانة‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬من‭ ‬نموٍ‭ ‬وتقدمٍ‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬منوهًا‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬واهتمامٍ‭ ‬بتطويرها‭ ‬وتنميتها‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬فضاءاتٍ‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬شعبان‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬كسفير‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬نوّه‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للسفير‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬المقبلة‭.‬

‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والدفع‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أشمل،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

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