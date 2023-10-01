خلال استقبال جلالته عمدة الحي المالي لمدينة لندن:الملك يؤكد استمرار المملكة في دعم المناخ الاستثماري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في قصر الصافرية أمس، اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن بمناسبة زيارته للمملكة.
وخلال اللقاء، رحب جلالته بعمدة الحي المالي لمدينة لندن، وأشاد بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تمتد لأكثر من قرنين بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وبما يشهده التعاون الثنائي والعمل المشترك الوطيد من نمو وتطور مستمر في مختلف الجوانب المالية والمصرفية والاقتصادية والاستثمارية، ولاسيما أن المملكتين تحظيان بمكانة متميزة في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية العالمية.
ونوه جلالة الملك المعظم بالدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات الحيوية بما يحقق المنفعة المتبادلة، مشيراً جلالته إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة المتحدة مؤخراً والتي تسهم في تطوير مسارات التعاون البحريني البريطاني.
وأكد جلالته استمرار المملكة في دعم المناخ الاستثماري وتقديم كل التسهيلات والإمكانيات للمستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وتوفير المقومات التشريعية والبنية التحتية المتقدمة لضمان نجاح الاستثمارات بما يعزز موقع البحرين كمركز مهم على خارطة المال والاقتصاد العالمية.
من جانبه، أعرب عمدة الحي المالي لمدينة لندن عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حرص جلالته واهتمامه بتطوير مجالات التعاون المالي والاقتصادي مع بلاده، بما يعزز علاقات الشراكة الوثيقة بين المملكتين.
MENAFN01102023000055011008ID1107172280
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.