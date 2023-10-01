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خلال استقبال جلالته عمدة الحي المالي لمدينة لندن:الملك يؤكد استمرار المملكة في دعم المناخ الاستثماري

10/1/2023 7:12:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية‭ ‬أمس،‭ ‬اللورد‭ ‬نيكولاس‭ ‬ليونز‭ ‬عمدة‭ ‬الحي‭ ‬المالي‭ ‬لمدينة‭ ‬لندن‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬للمملكة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬جلالته‭ ‬بعمدة‭ ‬الحي‭ ‬المالي‭ ‬لمدينة‭ ‬لندن،‭ ‬وأشاد‭ ‬بعمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬قرنين‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬وبما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬الوطيد‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬ولاسيما‭ ‬أن‭ ‬المملكتين‭ ‬تحظيان‭ ‬بمكانة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬العالمية‭.‬

ونوه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وإقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة،‭ ‬مشيراً‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مؤخراً‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬البحريني‭ ‬البريطاني‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬استمرار‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المناخ‭ ‬الاستثماري‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وتوفير‭ ‬المقومات‭ ‬التشريعية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬المال‭ ‬والاقتصاد‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬عمدة‭ ‬الحي‭ ‬المالي‭ ‬لمدينة‭ ‬لندن‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬واهتمامه‭ ‬بتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬بلاده،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭.‬

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