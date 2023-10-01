البحرين تدين الهجوم الإرهابي في الجمهورية التركية

البحرين تدين الهجوم الإرهابي في الجمهورية التركية
التاريخ
10/1/2023 7:12:21 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة شرطيين.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية التركية، ودعمها للجهود الرامية إلى مكافحة العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تمنياتها الشفاء العاجل للمصابين، وللجمهورية التركية وشعبها الصديق دوام الأمن والسلامة والاستقرار.
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