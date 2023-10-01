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البحرين تدين الهجوم الإرهابي في الجمهورية التركية

10/1/2023 7:12:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستنكارها‭ ‬بشدة‭ ‬للهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬الآثم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مقر‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التركية‭ ‬أنقرة،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬شرطيين‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬ودعمها‭ ‬للجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والتطرف‭ ‬والإرهاب،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين،‭ ‬وللجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق‭ ‬دوام‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬والاستقرار‭.‬

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