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إدانة دولية واسعة للاعتداء الغادر على قوات الواجب البحرينية

10/1/2023 7:12:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال إطلاعه السلطة التشريعية على آخر المستجدات المحلية والدولية.. وزير الخارجية:

إشادة بدور البحرين في حماية أمن واستقرار الدول الشقيقة والأمن الإقليمي

عُقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬اجتماع‭ ‬برلماني‭ ‬حكومي‭ ‬مشترك،‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وبحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام،‭ ‬وعبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والنائب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ورئيسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭. ‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالنهج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الراسخ‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وعبر‭ ‬نشر‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والحوار،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ثقافة‭ ‬أصيلة‭ ‬وثابتة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬


وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الدعم‭ ‬البرلماني‭ ‬للاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بتوقيعها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والسيد‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتقوية‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬وخاصة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الفائدة‭ ‬المرجوة‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬لمصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬ومستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬بجانب‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ودعم‭ ‬التعاون‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬القائمة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التجاري‭ ‬والأمن‭ ‬الصحي‭ ‬والرقمي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭. ‬

كما‭ ‬ثمن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬جهود‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬بنيويورك،‭ ‬وإبراز‭ ‬المنجزات‭ ‬البحرينية‭ ‬الحضارية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬التميّز‭ ‬والتفرّد‭ ‬الذي‭ ‬تحرزه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وشراكاتها‭ ‬الدولية‭ ‬والإستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كافة،‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬شاملة‭ ‬ونهج‭ ‬حكيم‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالمكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬المملكة‭ ‬والمستويات‭ ‬الرفيعة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬تترسخ‭ ‬عبر‭ ‬التمسك‭ ‬بالقيم‭ ‬والثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬والحضارية،‭ ‬وتأصيل‭ ‬مبادئ‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والإخاء‭ ‬والتسامح‭ ‬مع‭ ‬الجميع،‭ ‬واحترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭. ‬

وأثنى‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬الحكومية‭ ‬والمبادرات‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الحكومة،‭ ‬وتحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحصدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬تعكس‭ ‬حرصًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬العالمية،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالقضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬المشتركة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة،‭ ‬وتحديات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الارتكاز‭ ‬على‭ ‬الحوارات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬والحلول‭ ‬السياسية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحل‭ ‬الأزمات‭. ‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بمضامين‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬أمام‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬بنيويورك،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬أضاءت‭ ‬وأبرزت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأظهرت‭ ‬لدول‭ ‬العالم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الوطنية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬فاعلة‭ ‬وإيجابية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬

وبيّن‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبتكاتف‭ ‬وتعاضد‭ ‬شعبها‭ ‬الوفي،‭ ‬وفريق‭ ‬البحرين‭ ‬المتميز،‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬والتطويرية،‭ ‬ومستمرة‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬المنجزات‭ ‬والنجاحات‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭. ‬

واستهل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالإعراب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والمشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وإلى‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬وجنود،‭ ‬وأسر‭ ‬وأهالي‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبطال،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬جنود‭ ‬قوات‭ ‬الواجب‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬المرابطة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الجنوبي‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أثناء‭ ‬تأديتهم‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الشرعية‭ ‬اليمنية،‭ ‬باعتداء‭ ‬غادر‭ ‬شنته‭ ‬مليشيا‭ ‬الحوثي‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬تلقت‭ ‬التعازي‭ ‬من‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬ورؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬الذين‭ ‬أدانوا‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الغادر‭ ‬الآثم،‭ ‬وعبروا‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لجهودها‭ ‬والدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬سلام‭ ‬المنطقة‭ ‬ويحمي‭ ‬مصالح‭ ‬ومكتسبات‭ ‬شعوبها‭. ‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ودورها‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬منوهًا‭ ‬بمتابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتطوير‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭. ‬

وأطلع‭ ‬ممثلي‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬مضمون‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬علاقة‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬إن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬لمسيرة‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬الوثيق‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والدفاعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مصالحهما‭ ‬المشتركة‭ ‬وحماية‭ ‬وترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الإقليمي‭.‬

كما‭ ‬أطلع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬مكاسب‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬مشاركة‭ ‬إيجابية‭ ‬وبناءة‭ ‬وفاعلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬وزارات‭ ‬الخارجية‭ ‬والنفط‭ ‬والبيئة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والصحة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمنتديات‭ ‬المصاحبة‭ ‬والاجتماعات‭ ‬الوزارية‭ ‬واللقاءات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وكانت‭ ‬فرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والبيئة،‭ ‬وبناء‭ ‬الشراكات‭ ‬وتوثيق‭ ‬الصلات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬تناولت‭ ‬تنمية‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لتطويرها‭ ‬واستعراض‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الدولية‭ ‬المعاصرة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭. ‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬استعرضت‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ومساعيها‭ ‬السياسية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬لمد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬والحليفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬العالمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭ ‬والرخاء،‭ ‬وتضمنت‭ ‬تأكيد‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬التحديات‭ ‬والقضايا‭ ‬المعاصرة،‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمملكة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬المزدهرة‭ ‬والمستدامة‭ ‬لخير‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬أجاب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬استفسارات‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬التي‭ ‬عكست‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬لتنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الشعوب‭. ‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬والسفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالوزارة،‭ ‬وراشد‭ ‬بونجمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وكريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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