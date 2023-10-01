دبلوماسية الممرات البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحري‭ ‬بي‭ ‬البدء‭ ‬بالترحم‭ ‬على‭ ‬شهدائنا‭ ‬الأبرار‭ ‬جنود‭ ‬البطولة‭ ‬والذود‭ ‬عن‭ ‬حياض‭ ‬الأمة،‭ ‬سائلة‭ ‬المولى‭ ‬أن‭ ‬يمنّ‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬وكلّي‭ ‬ثقة‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬ستتجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الجلل‭ ‬بعزيمة‭ ‬ورؤية‭ ‬ثاقبة‭.‬

ولأن‭ ‬نهج‭ ‬وطننا‭ ‬دائما‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬مع‭ ‬الشركاء،‭ ‬فمن‭ ‬ضمن‭ ‬أخبار‭ ‬مشاركة‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬معالي‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬هناك‭ ‬حدثان‭ ‬لافتان‭ ‬بين‭ ‬سطور‭ ‬المنشورات‭ ‬وجدتهما،‭ ‬أولهما‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬وثيقة‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬ترؤس‭ ‬المملكة‭ ‬حوار‭ ‬التعاون‭ ‬الآسيوي‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬2021‭-‬2023‭ ‬والذي‭ ‬تتسلم‭ ‬رئاسته‭ ‬بعدها‭ ‬إيران‭.‬

فأي‭ ‬إنجاز‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يحسب‭ ‬للبحرين‭ ‬بأن‭ ‬تترأس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬وتتبادل‭ ‬معهم‭ ‬الحلول‭ ‬لتحقيق‭ ‬التعافي‭ ‬المستدام‭ ‬من‭ ‬الجوائح‭ ‬والكوارث‭ ‬التي‭ ‬أضحت‭ ‬مصيراً‭ ‬مباغتا‭ ‬للدول‭.‬

أما‭ ‬ثاني‭ ‬الأحداث‭ ‬فهو‭ ‬إطلاق‭ ‬البحرين‭ ‬أولى‭ ‬فعاليات‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الرقمنة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬حيث‭ ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬للأعوام‭ ‬2022‭-‬2026‭.‬

وتوازيا‭ ‬مع‭ ‬الحراك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬هناك‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬فيينا،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬النسخة‭ ‬المستحدثة‭ ‬لإطار‭ ‬البرنامج‭ ‬القطري‭ ‬للفترة‭ ‬2024‭-‬2029م،‭ ‬ويقوم‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بتحديد‭ ‬أولويات‭ ‬جديدة‭ ‬للبحرين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتعاون‭ ‬الفني‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السلمية‭ ‬وخاصة‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬ومعالجة‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬وصحة‭ ‬الإنسان‭.‬

وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬دعمها‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬أشعة‭ ‬الأمل‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الوكالة،‭ ‬بمبلغ‭ ‬مليونين‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬دولار،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح،‭ ‬والتصدي‭ ‬لأعباء‭ ‬أمراض‭ ‬السرطان،‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬النووية‭.‬

وعلى‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‭ ‬البحرين‭ ‬شريك‭ ‬متحرك‭ ‬ومتفاعل‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬وقضاياه‭ ‬وتساهم‭ ‬بقدر‭ ‬الإمكان‭ ‬في‭ ‬الحلول‭. ‬وتمارس‭ ‬بفاعلية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬أيضا‭ ‬بدبلوماسية‭ ‬الممرات‭ ‬وفق‭ ‬خطى‭ ‬وازنة‭.‬