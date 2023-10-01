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البروفيسور الحواج: فخورون بما حققه أساتذتنا وطلبتنا في العام الدراسي الماضي

10/1/2023 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجامعة الأهلية تستقبل العام الدراسي الجديد بباقة من الإنجازات

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬أساتذة‭ ‬وطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬انجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الماضي‭ ‬2022‭/‬2023،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بما‭ ‬حصده‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬درجات‭ ‬علمية‭ ‬وانجازات‭ ‬بحثية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬اساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬بمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الجامعة‭ ‬وتألقها‭ ‬يرجع‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬حققت‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والرقي‭ ‬مما‭ ‬جعلها‭ ‬تتبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬

وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬أهمية‭ ‬ان‭ ‬تظل‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البيت‭ ‬الثاني‭ ‬لجميع‭ ‬طلبتها‭ ‬ومنتسبيها‭ ‬وأن‭ ‬يشعر‭ ‬جميع‭ ‬طلابها‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬وحب‭ ‬التواجد‭ ‬بين‭ ‬اروقتها‭ ‬لما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬تحصيلهم‭ ‬العلمي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وتنمية‭ ‬وصقل‭ ‬مواهبهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬عددا‭ ‬واسعا‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتخريج‭ ‬الكفاءات‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والصدارة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬المكانة‭ ‬العلمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العلمية‭ ‬العالمية‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تجتهد‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أكبر‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬تعليما‭ ‬وتأهيلا‭ ‬وتطويرا‭ ‬ليشكلوا‭ ‬نواة‭ ‬صناعة‭ ‬المستقبل‭ ‬المشرق‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز‭.‬

وقدم‭ ‬العالي‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬برامج‭ ‬الجامعة‭ ‬الجديدة‭ ‬وتلمس‭ ‬الجامعة‭ ‬لحاجة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬اليها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توسع‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬إنجازات‭ ‬الجامعة‭ ‬العالمية‭ ‬تحفزها‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬الجامعة‭ ‬،‭ ‬تبوأت‭ ‬موقعا‭ ‬متقدما‭ ‬بين‭ ‬جامعات‭ ‬العالم‭ ‬بحسب‭ ‬التصنيف‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬تنشره‭ ‬مؤسسة‭ ‬التايمز‭ ‬العالمية‮
‬‭ (‬ Times ‭ ‬ Higher ‭ ‬ Education ‭ ‬ Impact ‭ ‬ Rankings ‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬أظهر‭ ‬تقدم‭ ‬الجامعة‭ ‬بوصفها‭ ‬إحدى‭ ‬أعلى‭ ‬الجامعات‭ ‬تأثيرًا‭ ‬وتحقيقًا‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬لتكون‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بهذا‭ ‬الانجاز‭ ‬رائدة‭ ‬محليا‭ ‬وعربيا‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬البروفيسور‭ ‬مختار‭ ‬الهاشمي‮
‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬تتبنى‭ ‬سياسة‭ ‬تشجيع‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتساند‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬العلمية‭ ‬والبحثية‭ ‬المعتبرة‭ ‬التي‭ ‬يتقدم‭ ‬بها‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬وطلبتها‭ ‬وعموم‭ ‬منتسبيها،‭ ‬مشجعا‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والابداع‭ ‬في‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التدريس‭ ‬وتحفيز‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭. ‬وقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬مداخلات‭ ‬التقدير‭ ‬والثناء‭ ‬والفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالمكانة‭ ‬التي‭ ‬أضحت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬تحظى‭ ‬بها،‭ ‬متعهدين‭ ‬بمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬إرادة‭ ‬وعزم‭ ‬خدمة‭ ‬لجامعتهم‭ ‬الرائعة‭. ‬

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