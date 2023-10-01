البروفيسور الحواج: فخورون بما حققه أساتذتنا وطلبتنا في العام الدراسي الماضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجامعة الأهلية تستقبل العام الدراسي الجديد بباقة من الإنجازات
أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج اعتزازه بما قدمه أساتذة وطلبة الجامعة من انجازات كبيرة في العام الدراسي الماضي 2022/2023، منوها في الوقت نفسه بما حصده عدد من أساتذة الجامعة من درجات علمية وانجازات بحثية من شأنها أن ترفع من مكانة الجامعة الأهلية ومملكة البحرين بشكل عام.
وأكد البروفيسور عبدالله الحواج في كلمته إلى اساتذة الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 أن نجاح الجامعة وتألقها يرجع في المقام الأول إلى ما حظيت به من دعم ومساندة من القيادة الحكيمة، مؤكداً أن الجامعة الأهلية حققت مسيرة حافلة من العطاء والرقي مما جعلها تتبوأ مكانة رفيعة بين الجامعات على المستوى المحلي والدولي.
وأكد البروفيسور الحواج أهمية ان تظل الجامعة الأهلية البيت الثاني لجميع طلبتها ومنتسبيها وأن يشعر جميع طلابها بالانتماء إلى الجامعة وحب التواجد بين اروقتها لما في ذلك من أثر إيجابي على تحصيلهم العلمي من جهة وتنمية وصقل مواهبهم ومهاراتهم من جهة أخرى.
من جهته، استعرض رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي عددا واسعا من إنجازات الجامعة الأهلية على مستوى جودة التعليم وتمكين المرأة وتخريج الكفاءات القيادية في مختلف المجالات والصدارة في مجال البحث العلمي وتعزيز المكانة العلمية لمملكة البحرين في المحافل العلمية العالمية مشددا على أن الجامعة لا تزال تجتهد في فتح آفاق أكبر للشباب البحريني تعليما وتأهيلا وتطويرا ليشكلوا نواة صناعة المستقبل المشرق لهذا الوطن العزيز.
وقدم العالي نبذة عن برامج الجامعة الجديدة وتلمس الجامعة لحاجة سوق العمل اليها، بالإضافة إلى توسع الجامعة في الدراسات العليا، مؤكدا أن إنجازات الجامعة العالمية تحفزها على المزيد من التوسع في البحث العلمي، خصوصا وأن الجامعة ، تبوأت موقعا متقدما بين جامعات العالم بحسب التصنيف السنوي الذي تنشره مؤسسة التايمز العالمية
( Times Higher Education Impact Rankings )، والذي أظهر تقدم الجامعة بوصفها إحدى أعلى الجامعات تأثيرًا وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، لتكون الجامعة الأهلية بهذا الانجاز رائدة محليا وعربيا.
ومن جانبه أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية البروفيسور مختار الهاشمي
أن الجامعة الأهلية تتبنى سياسة تشجيع البحث العلمي وتساند مختلف المبادرات العلمية والبحثية المعتبرة التي يتقدم بها أساتذة الجامعة وطلبتها وعموم منتسبيها، مشجعا أساتذة الجامعة على المزيد من التميز والابداع في استراتيجيات التدريس وتحفيز الطلبة على البحث العلمي. وقدم عدد من أساتذة الجامعة مداخلات التقدير والثناء والفخر والاعتزاز بالمكانة التي أضحت الجامعة الأهلية تحظى بها، متعهدين بمواصلة العمل بكل إرادة وعزم خدمة لجامعتهم الرائعة.
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