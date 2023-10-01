وزير التربية والتعليم يكرم المدارس الفائزة بمسابقة المدارس الصديقة للبيئة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بدور المدارس في تطوير الممارسات وابتكار الأفكار الصديقة للبيئة، مؤكدًا أن منهج التربية البيئية الذي قامت الوزارة باستحداثه وفقاً للتوجهات الحكومية نحو ترسيخ وعي الطلاب والطالبات بأهمية البيئة والعناية بها وتشجيع التشجير وزيادة الرقعة الخضراء سوف يكون له دور أساسي في تزويد الطلاب والطالبات بأهم التوجهات الدولية البيئية وأهم القضايا المتعلقة بهذا الجانب.
جاء ذلك لدى استقباله، بحضور المدير العام لشؤون المدارس ومستشار الإرشاد البيئي المدرسي وعدد من مسؤولي الوزارة، القيادات التعليمية بالمدارس الحكومية الفائزة بمسابقة المدارس الصديقة للبيئة، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم كجزء من خطتها نحو التوعية البيئية، حيث هنأ المدارس الفائزة وأشاد بنتاجات الطلبة في هذه المدارس ودور المعلمين والإدارات المدرسية في تحفيزهم على المزيد من الإبداع.
وقام الوزير بتكريم المدارس الفائزة وهي:
- إعدادية زنوبيا للبنات.
- ابتدائية إعدادية الديه للبنات.
- ابتدائية إعدادية الدير للبنات.
- ابتدائية إعدادية سافرة للبنين.
- إعدادية أم سلمة للبنات.
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