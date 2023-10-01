وزير التربية والتعليم يكرم المدارس الفائزة بمسابقة المدارس الصديقة للبيئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقباله،‭ ‬بحضور‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬ومستشار‭ ‬الإرشاد‭ ‬البيئي‭ ‬المدرسي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة،‭ ‬القيادات‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬الفائزة‭ ‬بمسابقة‭ ‬المدارس‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطتها‭ ‬نحو‭ ‬التوعية‭ ‬البيئية،‭ ‬حيث‭ ‬هنأ‭ ‬المدارس‭ ‬الفائزة‭ ‬وأشاد‭ ‬بنتاجات‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدارس‭ ‬ودور‭ ‬المعلمين‭ ‬والإدارات‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬تحفيزهم‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭.‬

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‬وقام‭ ‬الوزير‭ ‬بتكريم‭ ‬المدارس‭ ‬الفائزة‭ ‬وهي‭:‬

‭- ‬إعدادية‭ ‬زنوبيا‭ ‬للبنات‭.‬

‭- ‬ابتدائية‭ ‬إعدادية‭ ‬الديه‭ ‬للبنات‭.‬

‭- ‬ابتدائية‭ ‬إعدادية‭ ‬الدير‭ ‬للبنات‭.‬

‭- ‬ابتدائية‭ ‬إعدادية‭ ‬سافرة‭ ‬للبنين‭.‬

‭- ‬إعدادية‭ ‬أم‭ ‬سلمة‭ ‬للبنات‭.‬‮

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