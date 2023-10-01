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وزير التربية والتعليم يكرم المدارس الفائزة بمسابقة المدارس الصديقة للبيئة

10/1/2023 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بدور‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الممارسات‭ ‬وابتكار‭ ‬الأفكار‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬منهج‭ ‬التربية‭ ‬البيئية‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬باستحداثه‭ ‬وفقاً‭ ‬للتوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬وعي‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬بأهمية‭ ‬البيئة‭ ‬والعناية‭ ‬بها‭ ‬وتشجيع‭ ‬التشجير‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬بأهم‭ ‬التوجهات‭ ‬الدولية‭ ‬البيئية‭ ‬وأهم‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الجانب‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقباله،‭ ‬بحضور‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬ومستشار‭ ‬الإرشاد‭ ‬البيئي‭ ‬المدرسي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة،‭ ‬القيادات‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬الفائزة‭ ‬بمسابقة‭ ‬المدارس‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطتها‭ ‬نحو‭ ‬التوعية‭ ‬البيئية،‭ ‬حيث‭ ‬هنأ‭ ‬المدارس‭ ‬الفائزة‭ ‬وأشاد‭ ‬بنتاجات‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدارس‭ ‬ودور‭ ‬المعلمين‭ ‬والإدارات‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬تحفيزهم‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭.‬


‬وقام‭ ‬الوزير‭ ‬بتكريم‭ ‬المدارس‭ ‬الفائزة‭ ‬وهي‭:‬

‭- ‬إعدادية‭ ‬زنوبيا‭ ‬للبنات‭.‬

‭- ‬ابتدائية‭ ‬إعدادية‭ ‬الديه‭ ‬للبنات‭.‬

‭- ‬ابتدائية‭ ‬إعدادية‭ ‬الدير‭ ‬للبنات‭.‬

‭- ‬ابتدائية‭ ‬إعدادية‭ ‬سافرة‭ ‬للبنين‭.‬

‭- ‬إعدادية‭ ‬أم‭ ‬سلمة‭ ‬للبنات‭.‬‮

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