وزراء الصحة الخليجيون يناقشون مقترحا لتخصيص يوم لشهيد الصحة العالمي في 3 مارس من كل عام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأست الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع 86 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ والذي عُقد في سلطنة عمان أمس «الأحد».
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة الصحة إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الصحي الخليجي وتطوير مسارات التنسيق الثنائي ومستوى كفاءة الأنظمة والإجراءات المعمول بها وذلك بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية بدول المجلس والارتقاء بالقطاع الصحي الخليجي.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض تقرير أداء مجلس الصحة الخليجي لعام 2023، ومشاريع وموازنة عام 2024، وكذلك متابعة ما تم تنفيذه بشأن قرارات الوزراء في الاجتماعات السابقة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات المشتركة؛ والتي من أهمها خطة عمل لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، ومتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والمدن الصحية، والتسجيل والتصنيف للتخصصات الصحية، والحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة في المجال الصحي، وإنشاء المجمع الافتراضي الخليجي الصحي كما تم مناقشة مقترح لتخصيص يوم لشهيد الصحة العالمي في 3 مارس من كل عام.
كما دشّن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، في سلطنة عمان، مشروع نشرتك، الذي يعد من المشاريع الصحية التطويرية المبتكرة، كما تم تدشين منصة دليلك الصحي التي تم إطلاقها بهدف تعزيز الوعي الصحي في المجتمع الخليجي.
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