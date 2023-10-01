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وزراء الصحة الخليجيون يناقشون مقترحا لتخصيص يوم لشهيد الصحة العالمي في 3 مارس من كل عام

10/1/2023 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأست‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬للجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لوزراء‭ ‬الصحة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والاجتماع‭ ‬86‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الصحة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية؛‭ ‬والذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬الأحد‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الصحي‭ ‬الخليجي‭ ‬وتطوير‭ ‬مسارات‭ ‬التنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬ومستوى‭ ‬كفاءة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والإجراءات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الخليجي‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬تقرير‭ ‬أداء‭ ‬مجلس‭ ‬الصحة‭ ‬الخليجي‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬ومشاريع‭ ‬وموازنة‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وكذلك‭ ‬متابعة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بشأن‭ ‬قرارات‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السابقة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬المشتركة؛‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬لجنة‭ ‬وزراء‭ ‬الصحة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬اللوائح‭ ‬الصحية‭ ‬الدولية،‭ ‬والمدن‭ ‬الصحية،‭ ‬والتسجيل‭ ‬والتصنيف‭ ‬للتخصصات‭ ‬الصحية،‭ ‬والحوارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬وإنشاء‭ ‬المجمع‭ ‬الافتراضي‭ ‬الخليجي‭ ‬الصحي‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬مقترح‭ ‬لتخصيص‭ ‬يوم‭ ‬لشهيد‭ ‬الصحة‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

كما‭ ‬دشّن‭ ‬وزراء‭ ‬الصحة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬مشروع‭ ‬نشرتك،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الصحية‭ ‬التطويرية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬منصة‭ ‬دليلك‭ ‬الصحي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭.‬

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