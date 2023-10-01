وزير الخارجية يقدم تعازي البحرين في وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس بزيارة لسفارة الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس جورجيو نابوليتانو، رئيس الجمهورية الإيطالية السابق.
وقد أعرب وزير الخارجية لسعادة السيدة باولا أمادي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة، عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين لحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديقة في وفاة الرئيس الإيطالي السابق، مستذكرًا مناقب الفقيد الراحل في خدمة وطنه والشعب الإيطالي، ودوره الكبير في تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين والارتقاء بها إلى مستويات أشمل خدمةً لمصالح البلدين.
MENAFN01102023000055011008ID1107172272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.