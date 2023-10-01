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وزير الخارجية يقدم تعازي البحرين في وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق

10/1/2023 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس‭ ‬بزيارة‭ ‬لسفارة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬الرئيس‭ ‬جورجيو‭ ‬نابوليتانو،‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬لسعادة‭ ‬السيدة‭ ‬باولا‭ ‬أمادي،‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازي‭ ‬ومواساة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق،‭ ‬مستذكرًا‭ ‬مناقب‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنه‭ ‬والشعب‭ ‬الإيطالي،‭ ‬ودوره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬خدمةً‭ ‬لمصالح‭ ‬البلدين‭. ‬

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