وزير الخارجية يقدم تعازي البحرين في وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬لسعادة‭ ‬السيدة‭ ‬باولا‭ ‬أمادي،‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازي‭ ‬ومواساة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق،‭ ‬مستذكرًا‭ ‬مناقب‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنه‭ ‬والشعب‭ ‬الإيطالي،‭ ‬ودوره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬خدمةً‭ ‬لمصالح‭ ‬البلدين‭. ‬

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