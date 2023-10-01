رئيس هيئة الأركان يستعرض مع نظيره السعودي علاقات التعاون العسكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام بزيارة الجرحى والمصابين من رجال قوة الواجب لقوة دفاع البحرين
اجتمع الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، وذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان صباح أمس للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون العسكري الأخوي القائم بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها وما تشهده هذه العلاقة التاريخية الوطيدة من تطور وتقدم على مختلف أصعدة العمل العسكري المشترك وشتى مجالات التعاون الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، وحضر الاجتماع الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة.
كما قام رئيس هيئة الأركان بزيارة عدد من العسكريين الجرحى والمصابين، وقد اطمأن على الحالة الصحية لعدد خمسة من الجرحى بأحد المستشفيات الطبية المتقدمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولله الحمد فإن حالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة حيث يتلقون العلاج والرعاية الطبية العالية المستوى.
وثمن رئيس هيئة الأركان الدور الكبير للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة في علاج الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية ومتابعتهم، مقدراً للقيادة بالمملكة العربية السعودية -على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة- مواقفهم الأخوية الصادقة مع إخوانهم في مملكة البحرين.
ونقل رئيس هيئة الأركان إلى الجرحى والمصابين تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، والمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وتقديرهم على استبسالهم العظيم في أداء الواجب الوطني المقدس مع إخوانهم من رجال قوة دفاع البحرين، ضمن صفوف قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة في عمليات إعادة الأمل، ودعا الله العلي القدير أن يمنّ على المصابين والجرحى بالصحة والشفاء العاجل، وترحم على الشهداء الذين نذروا أنفسهم فداءً للوطن واستُشهدوا رجالاً أبطالاً في ميادين العزة والفخار يشرفون وطنهم وأهلهم وذويهم.
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