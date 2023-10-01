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رئيس هيئة الأركان يستعرض مع نظيره السعودي علاقات التعاون العسكري

10/1/2023 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام بزيارة الجرحى والمصابين من رجال قوة الواجب لقوة دفاع البحرين

اجتمع‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬فياض‭ ‬بن‭ ‬حامد‭ ‬الرويلي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬الأخوي‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أصعدة‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬المشترك‭ ‬وشتى‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬الركن‭ ‬مطلق‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬الأزيمع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين،‭ ‬وقد‭ ‬اطمأن‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬لعدد‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬بأحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الطبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬فإن‭ ‬حالتهم‭ ‬الصحية‭ ‬مطمئنة‭ ‬ومستقرة‭ ‬حيث‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭ ‬والرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬العالية‭ ‬المستوى‭.‬

وثمن‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬ومتابعتهم،‭ ‬مقدراً‭ ‬للقيادة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ -‬على‭ ‬رأسها‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭- ‬مواقفهم‭ ‬الأخوية‭ ‬الصادقة‭ ‬مع‭ ‬إخوانهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ونقل‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬إلى‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬‏المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬‏بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والمشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬‏البحرين،‭ ‬وتقديرهم‭ ‬على‭ ‬استبسالهم‭ ‬العظيم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬مع‭ ‬إخوانهم‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ (‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭) ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬ودعا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يمنّ‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬والجرحى‭ ‬بالصحة‭ ‬والشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬وترحم‭ ‬على‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬نذروا‭ ‬أنفسهم‭ ‬فداءً‭ ‬للوطن‭ ‬واستُشهدوا‭ ‬رجالاً‭ ‬أبطالاً‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬العزة‭ ‬والفخار‭ ‬يشرفون‭ ‬وطنهم‭ ‬وأهلهم‭ ‬وذويهم‭. ‬

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